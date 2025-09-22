La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final

El Gobierno del Principado asegura que librará hasta las últimas consecuencias la batalla para conseguir la anulación del peaje del Huerna, toda vez que existe un dictamen de la Unión Europea que considera irregular la ampliación de la concesión hasta el año que firmó el Gobierno de José María Aznar (PP) con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento.

El Ejecutivo de Adrián Barbón es consciente de que mantener esa posición supondrá, inevitablemente, un choque con el Ministerio de Fomento, que ya ha respondido a Bruselas que avala la legalidad de la prórroga, aunque el PSOE siempre la ha criticado. El Ejecutivo central se centra en el relato administrativo, un discurso que hace incompatible que la Administración se oponga a decisiones adoptadas por la misma Administración, aunque se produjeran bajo un gobierno de otro signo.

Esa pugna administrativa y jurídica irá paralela a la política, en la que el PSOE asturiano está dispuesto a echar los restos. "Es una batalla que vamos a dar social, jurídica y políticamente", afirmó estos días el presidente, Adrián Barbón. El asunto se suma a la agenda de materias en las que el Gobierno asturiano del socialista Barbón afirma que no dudará en defender los intereses regionales más allá de la hoja de ruta de Sánchez, y en la que ya se cuentan tanto la defensa de la gestión del lobo con controles de población o el frontal rechazo a una financiación singular para Cataluña que suponga "de facto" un sistema similar a los cupos vascos y navarro al margen del sistema común que establece la ley.

Barbón ya ha dicho que rechazará cualquier modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que no se negocie de forma consensuada y multilateral.

Una carrera larga

De lo que sí es consciente el Principado es de que la batalla por eliminar el peaje del Huerna es una carrera de fondo. Todo parece indicar que la disputa con la UE discurrirá por el largo periplo de los tribunales, pero eso no impedirá la reclamación desde Asturias al Ministerio de Infraestructuras para que lleve a cabo medidas que produzcan "de facto" una anulación, sin llegar a un rescate efectivo que podrá prolongarse en el tiempo. De hecho, en la FSA ya se trabaja en algunas alternativas que trasladar a Madrid, según las fuentes consultadas.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, insistió ayer en el unánime rechazo "político y en la calle" al peaje del Huerna. "Estos es un latrocinio, porque estamos pagando varias veces lo mismo y es una enorme injusticia". Con todo, Queipo recalcó que él mismo no se está guardando los tiques de pago de cara a futuras reclamaciones: "Pago religiosamente, porque es lo que nos toca, pero espero dejar de pagar cuanto antes, como todos los asturianos", dijo.