El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector

El verano de 2025 llega este mismo lunes 22 de septiembre a su fin y con él se cierra la temporada alta turística que en Asturias siempre deja, de unos años para acá, muy buen sabor de boca. Con el otoño llega también la temporada baja y sobrevuela el temido fantasma de la estacionalización, tradicional "bestia negra" de los empresarios del sector. Aunque ahora ya no tanto.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que el turismo en el Paraíso Natural se reparte cada vez más a lo largo del año y ya no se concentra solo de julio a septiembre, el "trimestre de oro" de un sector convertido en la gallina de los huevos de oro por su crecimiento continuo no solo en Asturias, sino en el resto de España. En 2024, la aportación del turismo al PIB nacional creció un 6% en términos reales, situándose en torno a los 208.000 millones de euros y alcanzando un peso del 13,1% sobre el total de la economía. En Asturias, en 2023 la actividad turística supuso el 11,9% del valor añadido bruto, con cerca de 52.000 empleos y más de 900 millones de euros de negocio.

La temporada alta

Evidentemente la temporada alta sigue siendo el motor del sector, pero en crecimiento ya le han adelantado los meses de octubre a junio. Entre 2019 y 2024 el número de visitantes creció un 21% en otoño, invierno y primavera, frente a un 19% en verano. Y solo en el último año, la subida ha sido del 4,7% de otoño a primavera, frente al 1,5% en los meses estivales. "El turismo en Asturias ya no depende solo de julio y agosto. Hoy casi la mitad de los visitantes llegan en otros meses del año, lo que demuestra que la estrategia de desestacionalización está dando resultados", celebran en el Ejecutivo regional, que consciente del peso cada vez mayor del sector en la economía en esta legislatura ha estrenado una Viceconsejería de Turismo que depende directamente de la Vicepresidencia del Gobierno.

La desestacionalización del turismo en Asturias / LNE

Una de las estrategias en la pelea por la desestacionalización es concentrar la inversión turística fuera del verano. Según los datos del Principado, más del 95% de los fondos se emplean en campañas de promoción de otoño a primavera. Cicloturismo, ecoturismo, gastronomía, turismo de eventos y congresos y los viajes culturales centran el esfuerzo de la administración regional, que apuesta por patrocinar cada vez más actividades que caen en el calendario fuera del verano. Promociones específicas y descuentos para el turismo rural –una de las fuentes de preocupación de la administración y los empresarios, al estancarse o registrar ligeras caídas en los últimos años– y un próximo congreso en noviembre son otras de las medidas en marcha para revitalizar un sector en el que la región fue pionera. Este mismo año se celebran los 40 años del famoso lema y logo: Asturias Paraíso Natural.

Poco a poco las acciones de la administración y el esfuerzo de los empresarios han logrado desestacionalizar la actividad. En el caso de las pernoctaciones de 2019 a 2024 crecieron un 17% en los trimestres no veraniegos, más que el 15% registrado en verano. En 2024, casi la mitad de los turistas y pernoctaciones ya se concentraron fuera de julio y agosto. En lo que va de año los datos son halagüeños para el turismo rural, los campings y los apartamentos turísticos (no viviendas turísticas) en visitantes y pernoctaciones. Además la rentabilidad (ingreso por habitación) también ha crecido: un 51% en el primer semestre respecto a a hace seis años y un 7% respecto a 2024.