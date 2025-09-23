Advertencia sindical a Barbón con el peaje del Huerna: o define su plan de presión para eliminarlo o se movilizarán

El Gobierno del Principado reclama unidad social para combatir el peaje del Huerna y considera que la Alianza por las Infraestructuras (un espacio que reúne a todos los partidos, empresarios y sindicatos) ha de ser el foro para plasmar esa voz única.

Pero del Ejecutivo aún no ha salido siquiera una fecha de convocatoria para la primera reunión. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras apremiaron ayer al Principado a definir y activar su estrategia o iniciarán las movilizaciones en la calle contra una tasa que la UE considera que debe anularse. Bruselas cree irregular cómo se llevó a cabo la prórroga del peaje hasta 2050, y el Gobierno central está dispuesto a defender jurídicamente esa decisión, tomada por el Ejecutivo de Aznar, pese a criticarla políticamente. El Principado ya ha dicho que defenderá también en el ámbito jurídico comunitario la supresión.

"Presión social"

Los motores para una probable protesta pública comienzan a rugir. La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé apeló ayer a la "presión social" para forzar al Gobierno a eliminar o compensar el peaje. El colectivo Somos, que sustenta a la diputada, ha iniciado una campaña bajo el lema: "¿Qué eliges?" para agitar la protesta. "El PP opta porque lo pagues tú, a través de bonificaciones; el PSOE por esperar a que el tema se apague, esperando desde el despacho", señaló Tomé, para quien "la única oportunidad de cambio real" es mediante "presión social hasta ganar".

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras dan un plazo corto al Principado para que convoque la Alianza por las Infraestructuras y presente allí una hoja de ruta que convenza.

Convocatoria urgente

"Es urgente convocar la Alianza por las Infraestructuras, porque ahí estamos todos, y definir ahí los pasos a seguir pa a presionar al gobierno de la nación. Si no se convoca o no se avanza tendremos que movilizarnos en las calles", aseguró Javier Lanero, secretario general del sindicato UGT.

En términos similares se expresó José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras: "Si no se convoca la Alianza por las Infraestructuras, que confío se reúna en los próximos días, habrá movilización. Y si se convoca y no vemos que el Gobierno de Asturias esté dispuesto a aprovechar el respaldo que seguro que habrá en ese foro a tomar todas las medidas oportunas para que el peaje del Huerna sea libre cuanto antes, la movilización también está servida", indicó Zapico.

Las miradas se dirigen hoy a la intervención del Presidente en la primera sesión del debate sobre orientación política, que se celebra en la Junta General, en el que se espera que Adrián Barbón revele algunas de las medidas que plantea el Principado en la batalla por liberar el peaje del Huerna. El Principado recalca que llevará la defensa de la gratuidad hasta las últimas consecuencias. "Será una batalla social, jurídica y política", afirmó Barbón.