Almudena Cueto, directora del Laboratorio Cecoec: "Las personas no requeriremos en el futuro los mismos cuidados que ahora"

Almudena Cueto es la responsable del Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec) de Asturias. El organismo ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas a través del Programa de Innovación TIC Cecoec para impulsar soluciones tecnológicas en los cuidados de larga duración.

En Asturias, una comunidad cada vez más envejecida, los cuidados de larga duración son todo un reto cualitativo y cuantitativo.

En Cecoec lo entendemos así. En los próximos años habrá mucha más gente que cuidar, pero también hay que tener en cuenta la transformación social. Las personas que vamos a requerir cuidados en el futuro no vamos a necesitar lo mismo ni nuestras expectativas van a ser las mismas que las personas que están siendo cuidadas ahora.

De ahí la nueva estrategia de la Administración regional en este campo, denominada "Cuidas" que da la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no?

Sí. Vamos a un modelo de atención centrada en la persona, es decir, más definido, que se tiene que apoyar en la innovación y en la tecnología para conseguir complementar el trabajo de los profesionales del sector y garantizar los derechos de las personas que cuidamos.

¿Cómo puede mejorar la tecnología esa atención?

Esta es la segunda edición del programa de ayudas y podemos hablar de muchos ejemplos. Hay aplicaciones móviles que complementan la atención a las personas: permiten tener un mayor control de la medicación que se les da en las residencias o de la comida, o procesar datos y prever qué cuestiones pueden ir bien a un residente. La tecnología permite hacer vigilancia no invasiva a las personas con demencia; está la teleasistencia; hay programas de memorización... Fueron muchísimas cosas las que trabajaron las 24 empresas de la edición anterior y esperamos que esta pueda ser igual o mejor.

Es una convocatoria más ambiciosa ahora.

Sí, se dispone de financiación para hasta 32 proyectos, con una ayuda económica de 11.500 euros por iniciativa.

¿A qué perfil se dirigen?

Animamos a los interesados a que se presenten. El plazo finaliza el próximo 25 de septiembre. Buscamos empresas, pymes y autónomos que fundamentalmente aporten soluciones innovadoras en el ámbito tecnológico. Del sector de la tecnología y de los cuidados. Pueden presentar la solicitud en cualquiera de las cámaras de comercio (Oviedo, Gijón y Avilés). Toda información viene en la web de Cecoec. Es una convocatoria muy sencilla.