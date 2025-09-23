Alsa lanza la marca BC Cruises Services para el transporte de cruceristas

La empresa asturiana Alsa ha agrupado bajo una nueva marca, BC Cruises Services, su negocio de transporte de pasajeros de cruceros marítimos, que opera en España y Portugal.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales el presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, que ha señalado que la nueva denominación busca otorgar a esa división de Alsa "una identidad más clara y cohesionada". "BC Cruises Services se encarga de atender con una plantilla de 84 personas más de 1.500 escalas en diferentes puertos de España y de Portugal", ha añadido Cosmen.

El transporte de cruceristas desde y hasta los buques es una de las grandes apuestas del grupo asturiano. En 2023 adquirió a través de la filial entonces denominada BC Tours –especializada en la prestación de servicios turísticos– Ibercruises, una agencia portuguesa especializada en servicios en tierra a las principales líneas de cruceros que utilizan los puertos de Lisboa, Oporto, Portimao y las islas Azores.

En 2024 Alsa completó la adquisición de Grupo 1844, empresa de transporte de viajeros por carretera con sede en Las Palmas que es líder en la prestación de servicios turísticos y discrecionales en las islas Canarias. También ese año comenzó a operar con el Bus Nàutic de Barcelona, un servicio de catamaranes eléctricos que une la Rambla con la playa de la Barceloneta.