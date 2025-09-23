El análisis del discurso de Barbón: El relato del resurgir y la llamada a la exigencia (aunque al Ministerio por el Huerna, en un susurro)

El reloj de la legislatura corre y el tiempo de la indulgencia se acaba. El presidente del Principado cerró su intervención en el discurso de apertura del debate de orientación política con una llamada a la exigencia: la propia y la ajena. Adrián Barbón ha empleado el ecuador del mandato para reforzar su idea de que está asentado el camino para un resurgir económico de Asturias, pero que recorrer ese “itinerario trazado” requiere de consenso político y social. Para el presidente el “resurgir de Asturias” es un hecho, lo que resta es consolidarlo.

Primera parte: exposición del estado de la cuestión. Adrián Barbón se declara optimista convencido, empeñado en el combate del pesimismo patrio. La Asturias de su Gobierno ya no es una comunidad autónoma en la encrucijada permanente. Hay repunte demográfico, los datos de empleo son positivos, la región atrae inversiones como tierra de oportunidades, está empeñada en impulsar su I+D+i, atrae turistas de manera creciente y ha mejorado su conectividad. Asentando esos argumentos como pieza inicial de su discurso, el Presidente trata de blindarse ante las voces críticas.

El relato de la Asturias que resurge, reiterado a ver si a fuerza de martillazos se encaja, choca con el de una oposición que de manera unánime critica la supuesta falta de ideas y empuje del Gobierno. De ahí que la llamada a la exigencia se convierta también en una apelación a cómo el Ejecutivo debe superar un relato que, considera Barbón, choca con la realidad de sus autoafirmaciones.

Tres banderas ha colocado el Presidente sobre las que estará la atención de su capacidad de cumplimiento. La primera, la supresión del peaje del Huerna, una demanda para la que Barbón pide respaldo y unidad y está dispuesto a liderar. Pero el principal actor al que hay que reclamar es al Ministerio de Óscar Puente, por mucho que se eleve la voz del Principado a los órganos comunitarios.

La segunda bandera es la del contrato social, con las políticas de Vivienda, las acciones en Educación o la reforma de la sanidad pública. La tercera, que quizás quedó confusa, fue la identitaria, con el anuncio de una Ley de Cultura que aglutinará algunas de las demandas lingüísticas y culturales del asturianismo, incluyendo una reforma de la ley de uso del Asturiano, en el marco de una “ley ómnibus” que llegará al parlamento.

El otro aspecto inequívoco fue el ideológico, marcando la diferencia clara con Vox y afeando al Partido Popular ser incapaz de despegarse de los discursos extremos. Pero al tiempo que Barbón reclama consenso, cierra las puertas: ni una coma que modificar de la propuesta del IRPF y patadas bajo la mesa disimuladas a los populares. La apelación a la exigencia es un arma de doble filo, porque se aproxima la fecha del examen. También lo es no llamar al electoralismo al tiempo que se ejerce.

El discurso del debate de orientación política es un poco como la mañana de la lotería. Todo el mundo está atento a los premios gordos (los grandes mensajes) y acaba diluida la pedrea de los anuncios pequeños. La oposición apenas vio ni los primeros ni los segundos, aunque el Ejecutivo eleva a 52 las novedades lanzadas.

El peaje del Huerna fue la estrella. Ha sido el asunto que se ha colado en el momento preciso y que despierta la principal atención. El tiempo de exigencia de Barbón se dirige al resto de partidos para que hagan frente común, y a Bruselas para que defienda la ilegalidad de la prórroga de la tasa por circular por la autopista; también al PP para que “pida perdón” por la decisión tomada por el Gobierno de Aznar. Pero la exigencia al Ministerio de Óscar Puente, la única efectiva porque es el único organismo con capacidad para hacerlo, se hizo casi en un susurro.