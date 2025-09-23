Atención conductores asturianos: aquí está el radar que más 'caza', con multas de hasta 600 euros y 6 puntos

A la hora de conducir es fundamental respetar las normas de tráfico de cada vía y no sobrepasar la velocidad establecida en las señales de tráfico. El exceso de velocidad puede suponer desde multas económicas hasta la retirada del propio permiso de conducir durante dos años. Para controlar la velocidad del tráfico, existen diferentes radares repartidos por las carreteras del territorio nacional. Eso sí, no todos son iguales ni te detectan a la misma velocidad. Por ello, aquí te mostramos los diferentes tipos de radares que puedes encontrar en tu viaje y a la velocidad a la que puedes ser cazado, dependiendo de la velocidad de la vía.

El radar que más multa de Asturias ha dejado de ser el de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Quintueles, para situarse en la Autovía de la Plata (A-66) a su paso por El Caleyo, en Ribera de Arriba.

Este equipo es el que más multa en la región, con 19.794 denuncias en 2024, según el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

A pesar de su "mala fama", este dispositivo redujo las sanciones en un 24,17% respecto a 2023. En total, en Asturias hubo 58.082 multas en 2024, un 23,1% menos que el año anterior.

Al radar de El Caleyo le sigue el ubicado en el kilómetro 13 de la misma vía, justo antes de que la A-66 se bifurque en la A-8 en la 'Y'. Este equipo registró 7.468 multas, mientras que en 2023 fueron 6.866.

Completa el 'top 5' de radares más activos de la DGT el ubicado en la A-8 a la altura de Tabaza; los de la N-632 a la altura de Avilés en los kilómetros 100 y 98.

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros.

Tipos de radares

Radar Fijo

Son radares que siempre deben estar señalizados. Los radares fijos para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.

Radares móviles

Están situados en coches de la Guardia Civil oficiales o camuflados. Los radares móviles para velocidades que no sobrepasen los 100 km/h, disponen de 7 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, se aplica el 7% de margen. Es decir, si se circula a 90 km/h, hasta los 98 km/h no saltará el radar. Sin embargo, en velocidades de más de 100 km/h, el radar móvil no saltará hasta los 128,4 km/h, al aplicar el 7% de la velocidad excedida.

Radares de tramo

Calculan la velocidad media de un tramo de la carretera por imágenes al principio y al final del mismo, por lo que son más fiables que los radares fijos. Los radares de tramo para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora cuentan con 10 km/h de margen, mientras que para velocidades superiores a 100 km/h, se aplica el 10% de margen. Hay que tener en cuenta que los radares de tramo controlan también a los coches que circulan por debajo del 50% de la velocidad establecida, los cuales también pueden ser sancionados.

Radar veloláser

Un radar pequeño que incorpora tecnología láser y es de fácil detección por el conductor. Gracias a sus características permite controlar a los vehículos que circulan hasta 250 kilómetros por hora tanto de día como de noche, y además, es capaz de detectar la velocidad de los coches en dos carriles de circulación en uno o dos sentidos.

Radar en cascada

Es la incorporación más reciente de la DGT. Consiste en colocar un radar móvil algunos metros después del radar fijo, de forma que si una vez pasado el radar fijo, debidamente señalizado, el conductor acelera pensando que el peligro de ser multado por exceso de velocidad ha remitido, se encontrará con un segundo radar móvil preparado para multarle.