Barbón abre hoy el debate sobre la situación de Asturias y el peaje del Huerna será una de las claves

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, interviene esta mañana a las 11.00 horas en la Junta General del Principado en la primera sesión del debate de orientación política, conocido también como debate del estado de la región.

La cámara asturiana acoge esta semana varias sesiones en las que el Gobierno y los distintos grupos políticos confrontarán sus posiciones con el presidente autonómico.

Aunque el contenido del discurso del presidente se mantiene siempre como una incógnita en esta jornada, algunas de las claves de su intervención ya son conocidas. Una de las más actuales es la relacionada con el rescate del peaje del Huerna, una batalla que el Principado está dispuesto a librar hasta las últimas consecuencias. Barbón pedirá consenso y unidad política y social para reclamar al Ministerio de Transportes la anulación de la tasa, siguiendo el criterio expresado por la Unión Europea, sin esperar a que se resuelva la disputa jurídica que el gabinete de Óscar Puente está dispuesto a plantear a Bruselas.

Los sindicatos esperan que el Presidente apunte hoy cuál es su hoja de ruta para liderar esa reclamación, tratando de buscar un respaldo unánime del resto de partidos, empresarios y centrales.

Además, Adrián Barbón tenderá la mano al "diálogo y entendimiento" sobre las cuestiones cruciales para Asturias en los próximos dos años, al tiempo que pedirá a los partidos que no caigan en el juego electoralista con la mirada puesta en los comicios de 2027.

Así, el Presidente hará una defensa de Asturias bajo el concepto de paraíso natural (con énfasis en la prevención de incendios, las medidas contra el calentamiento global o la defensa del medio rural), el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los docentes para la mejora de la Educación (el llamado pacto "Asturias Educa"), la búsqueda de alianzas territoriales y administrativas para frenar los posibles recortes en la Política Agraria Común (PAC), o la exigencia de garantía en el suministro energético para apuntalar el cambio de paradigma industrial del Principado.

Barbón también enunciará medidas que activará a lo largo de lo que resta de 2025 y 2026, como la presentación de una Estrategia contra la soledad no deseada (que tendrá plasmación a corto plazo), la aprobación de la Ley de Salud Mental (prevista para el próximo año) o la apertura de nuevos centros de I+D+i o equipamientos educativos y sanitarios en marcha.

En todo caso, Barbón enfatizará que los próximos meses son claves para concretar proyectos de inversión en marcha y consolidar un cambio económico para Asturias.

El Presidente será el único interviniente hoy. Este martes será el turno de todos los partidos del arco parlamentario. La sesión en ese caso comenzará a las 9.00 de la mañana. La jornada acogerá el debate entre el Presidente y los portavoces parlamentarios. Cada portavoz intervendrá desde la tribuna por un tiempo máximo de 30 minutos. En el caso del grupo mixto (que componen Adrián Pumares, de Foro, y Covadonga Tomé), ese tiempo se repartirá entre ambos de manera equitativa. Tras la intervención de cada portavoz, responderá el Presidente sin límite de tiempo. Habrá un turno de réplica de 10 minutos para cada uno y cabe un turno de contrarréplica de 5 minutos. Esos tiempos se dividirán entre dos en el caso del grupo mixto, y a Pumares y Tomé responderá Barbón conjuntamente tras sus intervenciones.

Ese mismo día se abrirá el plazo para que los partidos presenten sus propuestas de resolución, que deberán registrar desde las 12.00 hasta las 19.00 horas.

Este viernes, 26 de septiembre, la sesión vuelve a comenzar a las 9.00 de la mañana. Se debatirán y votarán las propuestas de resolución de los distintos grupos parlamentarios. Los portavoces de cada uno las defenderán por 30 minutos (compartidos en el caso del grupo mixto) y habrá un segundo turno para cada grupo que no excederá los 20 minutos para que se pronuncien acerca de las propuestas de resolución planteadas por otros partidos.

El orden de intervención de los grupos será de mayor a menor importancia numérica, aunque el grupo parlamentario socialista siempre intervendrá en último lugar, según lo acordado por los portavoces.