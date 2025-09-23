Cantabria y País Vasco van primero: tendrán el refuerzo eléctrico para su industria aún no concedido a Asturias

El refuerzo de la red eléctrica para poder "enchufar" nuevos proyectos industriales y avanzar en la electrificación de las fábricas existentes es una reclamación compartida por todas las regiones de la cornisa cantábrica. Asturias demanda el anillo central eléctrico, –un proyecto cuyos trámites se iniciaron hace 16 años–, para aumentar la capacidad de la red en la zona donde se concentra la actividad industrial y se producen situaciones de saturación. Algo similar ocurre en los polos fabriles de País Vasco y Cantabria, pero en esos casos el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ya se ha comprometido a satisfacer las demandas de estas comunidades.

El secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, inició la semana pasada una ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a mantener con las comunidades autónomas para compartir el escenario de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030 –que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros– antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá realizar contribuciones.

Goizard abrió los encuentros con el País Vasco. No es casualidad. El Gobierno de esta comunidad ha situado el refuerzo eléctrico como una de sus principales demandas y es uno de los temas que tensan las relaciones entre PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita la muleta de los nacionalistas vascos.

Tras el encuentro, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui, mostró su satisfacción porque el País Vasco conseguirá un 40% más de capacidad eléctrica para su industria, unos 5.000 megavatios, muy cerca de los 6.000 que demandaba. Entre los proyectos relevantes que figuran en esa propuesta inicial de la planificación figuran la electrificación del puerto de Bilbao y sus operaciones, actuaciones para electrificar grandes consumos industriales y apoyar iniciativas de hidrógeno en el sector refino, además de un significativo apoyo a las redes de distribución, fundamentalmente destinados a proyectos industriales con cuatro nuevas subestaciones y el refuerzo de una veintena de las existentes.

Tras País Vasco, el secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, ya se ha reunido con dirigentes de Castilla-La Mancha, Navarra, Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. En esta comunidad vecina de Asturias, el Ministerio para la Transición Ecológica incluye en su propuesta inicial la consolidación del mallado de las redes para alimentar nuevas industrias en la zona oriental de la comunidad y, sobre todo, en el centro del territorio, permitiendo la ejecución de proyectos ligados al hidrógeno, los nuevos combustibles limpios y el transporte, incluyendo las infraestructuras ferroviarias y la electrificación de puertos, especialmente el de Santander.

El encuentro con Asturias aún no se ha producido. El Gobierno del Principado considera "urgente y prioritario" el refuerzo de la capacidad de la red de la región para que no se pierdan proyectos industriales.

La capacidad es el "aforo" de la infraestructura eléctrica. Representa la cantidad de energía que puede transportar y distribuir sin comprometer la seguridad técnica del sistema. Igual que ocurre en una carretera, hay un límite a partir del cual no es posible admitir más "tráfico" de electricidad. Esta capacidad está definida por el diseño de las líneas, los transformadores, las subestaciones y los sistemas de protección que permiten que la electricidad circule de manera segura. Cuando se alcanza ese límite, el operador del sistema eléctrico debe denegar nuevas solicitudes de acceso, aunque existan proyectos listos para conectarse. Es lo que le ha ocurrido a Asturiana de Zinc con su proyecto para incrementar la producción de su planta de San Juan de Nieva, que está bloqueado por falta de capacidad eléctrica.

La saudí Alganar logra permiso para un parque eólico en el Occidente

El grupo saudí Alfanar ha completado la tramitación administrativa del parque eólico Valle de Sellía, en los concejos de El Franco, Boal y Castropol. El parque constará de cuatro aerogeneradores con una potencia de 4,5 megavatios (MW) cada uno.

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha otorgado a Parque Eólico Amura, sociedad del grupo Alfanar Energía, autorización administrativa de construcción del quinto modificado del proyecto de ejecución del parque eólico Viento de Sellía, que inició su tramitación hace más de 14 años. No obstante, desde la perspectiva urbanística, la autorización obtenida recoge explícitamente que su eficacia queda condicionada a la aprobación definitiva del plan especial del para eólico, cuya competencia corresponde en última instancia a los ayuntamientos afectados.

El parque eólico Viento de Sellía constará de cuatro aerogeneradores de 4,5 megavatios cada uno, aunque la evacuación estará limitada a 16 MW. El proyecto incluye también un centro de transformación, una línea subterránea a 30 kV de interconexión entre los aerogeneradores y el centro de seccionamiento del parque, una línea de evacuación de 30 kV de más de siete kilómetros de longitud hasta la subestación que compartirá con el parque eólico Viento de Castelo. Este proyecto también está promovido por Alfanar Energía y prevé la construcción de otros tres aerogeneradores en el concejo de Castropol.

Alfanar Energía, con sede en Madrid, ha construido y puesto en operación en España cinco parques eólicos con una capacidad total de 120 MW. Además está construyendo tres parques eólicos con una capacidad de 63 MW y tiene una abultada cartera de proyectos en tramitación entre los que se encuentran los parques asturianos de Viento de Sellia y Viento de Castelo. Alfanar Energía pertenece al grupo de desarrollo de proyectos, ingeniería y soluciones tecnológicas Alfanar Projects, con sede en Arabia Saudí.