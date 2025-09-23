Cazorla, en Oviedo: "Antes había más calidad personal y técnica en la clase parlamentaria"

Luis María Cazorla, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Presidente del Instituto de España y Consejero de Estado, sin olvidar que durante 45 años fue Letrado del Congreso, ha abierto este martes el año académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Bajo el título de "La zozobrante situación de nuestro Estado de Derecho", Cazorla hizo un repaso de una preocupante deriva, comenzando por "la intervención del Gobierno en la función legislativa con decretos leyes, o la judicialización de la política, las prórrogas indefinidas de la ley de presupuestos, al mal ambiente del Congreso y el frentismo, cosas que muestran un desprecio hacia el derecho o a la falta de respeto al derecho como cauce de resolución de conflictos, con el consiguiente deterioro del Estado de Derecho".

Público asistente al acto. / Irma Collín

"La Constitución del 78 está muy imbuida en principios y valores que permiten interpretaciones muy variadas. Pero ahora da la sensación de que no hay límites, de que siempre se puede dar un paso más allá", cree Cazorla.

Para el Abogado del Estado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, "el aceite que aceita el funcionamiento de la Constitución es la lealtad institucional, y no es un mal que se pueda atribuir a una sola comunidad autónoma".

El deterioro, añadió, se ha acelerado con el frentismo y el populismo: "Antes había más calidad personal y técnica en la clase parlamentaria. Ha habido un proceso de empeoramiento".

Al acto, celebrado en el Colegio de Abogados de Oviedo, contó con la presencia del expresidente del Principado, Pedro de Silva, el Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal, el presidente del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, el presidente del Consejo Consultivo, Pablo Baquero, o el exsindico, Antonio Arias, entre otros.