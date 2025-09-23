Crónica de una intervención clave de Barbón en la Junta: presión por el peaje del Huerna focalizada en Bruselas y 52 crompromisos (muchos ya sabidos)

La batalla por la anulación del peaje del Huerna se convirtió por necesidad en uno de los asuntos clave del discurso del presidente del Principado, Adrián Barbón, en su discurso del debate de orientación política. Barbón aseguró que su gobierno se armará jurídicamente para defender la inmediata supresión del rescate y que presionará tanto al Ministerio de Transportes como a la Comisión Europea para forzar la eliminación. Barbón cree "demoledor" el dictamen de Bruselas que considera "ilegal" la prórroga del peaje adopada por el gobierno de Aznar. Y recalcó que su gobierno considera "una prioridad irrenunciable" conseguir que Asturias "tenga las mismas oportunidades" que otros territorios. "Daremos la batalla en todos los frentes: el político, el administrativo y el jurídico", dijo Barbón.

Así, el Ejecutivo pedirá, antes de fin de año y de manera directa ante la Comisión Europea, la eliminación del peaje. Además, Barbón anunció que el próximo lunes, día 29, se reunirá la Alianza por la Infraestructuras (que reúne a partidos políticos, sindicatos y empresarios) para "forjar el máximo consenso político y social".

El Principado ya ha trasladado al Ministerio que es necesario "actuar con urgencia y responsabilidad política", si bien el gabinete de Óscar Puente ha cuestionado jurídicamente el dictamen de Bruselas y puede acabar alargando el proceso llevándolo a los tribunales. El Gobierno regional considera "un agravio territorial", por lo que exige "tanto a la Comisión Europea como al Ministerio el fin inmediato del peaje mediante el procedimiento abierto y acciones complementarias", recalcaron fuentes del Ejecutivo. Lo cierto es que, más allá de que el Principado lleve a Bruselas su parecer, la decisión última es del Minsterio de Infraestructuras, salvo que actúe forzado por los tribunales comunitarios.

Con el Huerna como "estrella invitada" al discurso, Barbón dibujó una Asturias que tiene un "itinerario trazado" de resurgimiento pero que necesita "conseso político y social" para culminarse. Con la legislatura en su ecuador, el Presidente aventuró "tiempos de exigencia" tanto a sí mismo como a otros, para lograr los objetivos de legislatura.

El discurso comenzó con dos referencias: una a los incendios de este verano y otra a las víctimas del accidente minero de Cerredo. Sobre el primer asunto asentó Barbón un compromiso con los efectivos de extinción y el medio rural para "salvar el paraíso natural". Sobre el segundo prometió "llegar hasta el final para que se haga justicia".

El relato del resurgir de Asturias.

La primera parte del discurso se centró en afirmar que la realidad de Asturias cuenta con indicadores positivos: el repunte demográfico, los datos de empleo, mejores que los de 2019 ("insuficientes, pero innegables"), el aumento del gasto en I+D+i, el despegue del turismo, la mejora de la conectividad y la identificación de proyectos que podrían asentarse en la región y que, según Barbón, sumarían 5.000 millones de euros de inversión y permitirían crear 5.000 empleos.

Reformas y freno a la derecha.

Sobre ese relato, Barbón defendió "el impulso reformista" de su gobierno en coalición con IU. "Vamos a reformar para mejorar, para consolidar el cambio, para beneficiar a la gran mayoría social e impedir que la extrema derecha acceda al Gobierno de Asturias", apuntó.

Medidas ambientales y contra el fuego.

La experiencia de los incendios de este verano lleva a Barbón a colocar en "la primera línea de las urgencias" la política ambiental. Barbón anunció un fodo para proteger los pueblos, la aprobación del plan forestal (12 millones), un incremento en 9 millones de las ayudas para recuperar zonas quemadas, elevará en 3 millones la defensa contra incendios en la zona rural y fortalecerá el Servicio de Emergencias con mejorade las condiciones laborales. Barbón llevará medidas también en el marco de la futura Conferencia de Presidentes (que se celebrará en Asturias) y dentro del Pacto de Estado planteado por el Gobierno central. Insistió también en las inversiones previstas por Cadasa para garantizar el abastecimiento a 770.000 asturianos, y la puesta en servicio de la "plantona" de Cogersa, cuya reparación tras el incendio.

El lobo, línea roja.

En su reflexión sobre el medio rural, Barbón insistió en la necesidad de defender el peso de la Política Agraria Común en el próximo marco presupuestario de la UE, un asunto clave más allá de la "batalla de gallos" (en referencia a las disputas dialécticas de los raperos) en que, afirma, se ha convertido el medio rural para el PP y Vox. Al respecto, insistió en que el lobo "no ha sido ni será especie cinegética en Asturias".

Industria e inversión.

Barbón afirmó que Asturias debe ser "oportunista" para atraer inversión y resaltó que el Principado "gana fuerza en el mapa europeo de la industria de la defensa". Situó otro asunto clave: la necesidad de garantizar el suministro energético a la región. Y defendió las bondades de la Ley de Proyectos Estratégicos, para cuyo proceso de evaluación pidión respeto. También insistió en la necesidad de garantizar que Arcelor acometa al menos una acería eléctrica en Avilés.

Vivienda y política social.

El refuerzo de los derechos sociales consituyó otro eje fundamental del discurso del Presidente, que quiso contraponer a la política de la derecha. Rechazó reformar la propuesta de rebaja fiscal del IRPF del Gobierno, que el PP considera insuficiente al afirmar que incluye "subidas de impuestos". "O se está con la mayoría social o con la minoría más rica", afirmó invitando al PP a cambiar su postura. Lanzó un piropo a la política de Vivienda (en la consejería de IU) destacando los casi 1.000 pisos públicos en marcha o proyectados, y destacó la puesta en marcha del programa "Alquilámoste". También pidió a los concejos colaboración para aplicar medidas en las zonas tensionadas.

Educación y sanidad.

Reconoció Barbón que le fallaron los sensores al Gobierno para detectar el malestar de los docentes y su protesta, pero prometió ejecutar íntegramente lo pactado. Destacó la apuesta de su Gobierno por establecer la gratuidad desde los primeros años (Escuelines, con 38 centros) a la Universidad, con la matrícula del primer año gratis. A la «audacia» de acometer una reforma del mapa sanitario sumó medidas de sensibilidad social. En especial, en la acogida de menores inmigrantes.

AI, Administración Inteligente.

Entre las medidas para la Administración destacó la Ley Simplifica y insistió en «el enorme ventanal» que supone la Inteligencia Artificial. Afirmó que desde 2023, el Principado ha tramitado 430.000 gestiones sin intervención humana. Y reapareció un asunto que parecía olvidado: la constitución del Consejo de Transparencia.

Reproche al PP por Gaza.

En el capítulo de Igualdad (futura ley LGTBI) y la memoria (otro piropo a la consejería de IU, con «una política de reparación que cualquier demócrata debería apoyar»), Barbón se refirió a la situación en Gaza, donde «la indiferencia o la equidistancia no tienen un pase». Reclamó del PP una «condena clara» sobre el «genocidio en Gaza» y que se apliquen a Israel las mismas medidas que se impusieron a Rusia por la invasión de Ucrania. Hubo aplauso de la izquierda. La otra referencia internacional fue a Trump y a la «fase reaccionaria» que atraviesa el mundo, que «Asturias pudo superar».

Exigencia y consenso.

Cerró su discurso (sin guiños a Covadonga Tomé, la socia necesaria del futuro presupuesto) reclamandoconsenso político y social, al margen de sectarismos, insultos y estrategias electoralistas. «Consolidar este resurigr de Asturias requiere un plus de responsabilidad y sensatez», afirmó. Y situó cuatro espacios para ese consenso: el presupuesto, la supresión del peaje del_Huerna, el criterio común en financiación económica o la garantía de suministro energético.

Los 52 compromisos de Barbón

El Gobierno elevó a 52 los anuncios lanzados por el presidente, Adrián Barbón, en su discurso de apertura del debate de orientación política. Estos anuncios incluyen iniciativas legales, nuevas inversiones y también compromisos políticos, la mayoría para 2026 y algunos con el fin de la legislatura como horizonte.

Apuesta por la Investigación.

El presidente regional anunció la creación de tres nuevos centros de I+D+i en colaboración con la Universidad de Oviedo en áreas vinculadas al cáncer, al origen de la vida y a la industria espacial. Asimismo, impulsarán el uso de la inteligencia artificial para agilizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más proactiva. Precisamente destacó como logros de su Gobierno el paso de dos a 16 centros de investigación.

Ley de cultura.

Una nueva norma que incorporará varias reformas en sí misma, a modo de «ley ómnibus» permitirá elevar al máximo posible la protección de la llingua mejorando la ley de Uso, además de establecer la creación de un Comité de Protección de Decretos Culturales, la Agencia de las Industrias Culturales, una Red de Teatros y Auditorios, una Red de Museos Etnográficos y varios órganos asesores. Dentro el ámbito cultural, también se contempla la aprobación del proyecto de la ley de Mecenazgo, propuesta por Foro, para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito cultural. Asimismo, se reforzará el apoyo a las federaciones deportivas y los clubes de alto nivel.

Infraestructuras viarias.

El Gobierno de Asturias iniciará los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la autovía entre La Espina y Tineo. En este sentido, esperan que el ministerio avance en la obras hasta La Espina, condicionadas por el argayo de Casazorrina. El Principado asumirá la prolongación de La Espina a Tineo, sin aparcar la demanda de su extensión hasta Ponferrada. Por otro lado, redactarán la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036.

Universidad y justicia.

Barbón se comprometió a completar el derribo de los edificios del viejo HUCA el próximo año y «agilizar al máximo» la ampliación del campus del Cristo. Este proyecto es fundamental para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo, una problemática que el Presidente reconoció puede necesitar «una solución transitoria, en la que ya estamos trabajando». En lo que respecta al ámbito judicial, también anunció el inicio de las obras de la sede judicial de Pravia y la finalización del nuevo juzgado de Cangas del Narcea.

Salud y derechos sociales.

Además de garantizar proyectos fundamentales, como la reanudación el año que viene de la ampliación del Hospital de Cabueñes, anunció que el centro gijonés arrancarán los trabajos para instalar un nuevo PET-TAC. Pondrán en marcha la Unidad de Enfermedades Raras del HUCA; iniciarán las obras del centro de salud de Cangas del Narcea; y culminarán la construcción del consultorio de Vega La Camocha, en Gijón. Barbón se comprometió, por último, a inaugurar el centro para personas enfermas de ELA en Oviedo y continuar con el programa de mejoras en los hospitales comarcales. Dentro de este gran área, Barbón también anunció la instalación de una sala barnhaus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual; la aprobación de las leyes LGTBI, de Salud Mental y de Infancia y Juventud, así como la que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Por otro lado, presentarán la estrategia contra la soledad no deseada.

Educación.

La ejecución del pacto «Asturias Educa» será uno de los grandes retos del Ejecutivo de Barbón en lo que queda de legislatura. No obstante, en el ámbito educativo se contemplan otras acciones como la aprobación de un decreto contra el acoso escolar o, en lo que respecta a infraestructuras, el inicio de la construcción del colegio especial de Montecerráu (Oviedo), cuyas obras ya están adjudicadas, la finalización del centro educativo de Nuevo Roces (Gijón). También pondrán en marcha la ejecución del centro de FP de La Grandiella y la segunda fase de las obras de la Escuela de Arte, ambos ubicados en Avilés.

Otras actuaciones.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, informó a la Junta sobre una próxima aprobación de la nueva ley del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa); un plan de restauración de las reservas de la biosfera con especies autóctonas; programas para potenciar la ganadería extensiva con una dotación inicial de 250.000 euros; y el inicio de la segunda fase de las actuaciones de la estación de Valgande-Pajares. En el área artística y cultura, Asturias tendrá una Escuela de Cine y un Observatorio del Cortometraje de ámbito nacional. Importante para el Gobierno de Asturias será la inauguración de la sede del Principado en Madrid, prevista para octubre, que incluirá la sede física de la Oficina Económica y Comercial.