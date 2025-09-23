Pablo Argüelles, cardiólogo asturiano: "Dormir menos de seis horas aumenta el riesgo de infarto"

El corazón de una persona late de media unas 100.000 veces al día. La frecuencia cardiaca –el número de latidos por minuto– puede oscilar entre 60 y 100. Por debajo de 60 hablamos de bradicardia (del griego bradys, lento) y por encima de 100 decimos que existe taquicardia (del griego tachys, rápido). Muchas personas, por el mero hecho de hacer deporte, tienen frecuencias cardiacas por debajo de 60 sin que ello sea patológico. En consulta vemos a menudo deportistas profesionales con 45 latidos por minuto, y son individuos totalmente sanos.

La frecuencia cardiaca no es la misma durante todo el día. Si realizamos un estudio Holter de 24 horas, podemos comprobar cómo desciende durante el sueño, dando lugar al llamado "valle nocturno". Estas horas de recuperación son esenciales para nuestra salud. Si no descansamos adecuadamente –tanto en cantidad como en calidad–, nuestra salud cardiovascular puede resentirse. Dormir menos de seis horas de forma habitual se asocia con un mayor riesgo de infarto e ictus. No se trata solo de una coincidencia estadística (recordemos el ejemplo del colesterol HDL y los paraguas): los mecanismos biológicos que vinculan la falta de sueño con la hipertensión, la inflamación y la alteración del metabolismo hacen pensar que la relación es, al menos en parte, causal.

Las horas de sueño no son horas perdidas de nuestra vida. Nuestro cuerpo las utiliza para llevar a cabo muy diversas funciones de reparación y mantenimiento, entre las que destacan la regulación de la presión arterial y del metabolismo de la glucosa, el control de la inflamación y la reparación de daños en el ADN.

La falta de sueño –o un sueño de mala calidad, fragmentado por múltiples despertares– se asocia a mayor estrés y alteraciones del ánimo. Desde el punto de vista cardiovascular, aumenta el riesgo de hipertensión, arritmias y aterosclerosis.

No solo importa dormir poco: también el exceso de sueño puede ser una señal de alerta. Diversos estudios muestran que dormir más de nueve horas de manera habitual se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro de la salud en general. La clave, como ya advertía Horacio –aurea mediocritas–, está en el equilibrio.

Si queremos conseguir un buen descanso debemos adoptar una serie de medidas que forman parte de la llamada higiene del sueño:

Rutina de horarios. Es importante establecer horas fijas tanto para despertarse como para ir a dormir. Evitar pantallas antes de acostarse. No hace falta usar gafas especiales; basta con cambiar el teléfono por un buen libro en papel. Reducir alcohol y cenas copiosas. Aunque podamos pensar que ayudan a conciliar el sueño, lo deterioran notablemente. Cuidado con los ronquidos fuertes o las pausas respiratorias. Si aparecen, conviene consultarlo con un especialista.

Al adoptar estas medidas, debemos pensar que estamos haciendo prevención cardiovascular, igual que cuando elegimos una alimentación saludable o practicamos ejercicio físico. Invertir tiempo y cuidados en un buen descanso nocturno repercutirá de forma muy positiva en nuestra salud.

El descanso nocturno es la medicina más antigua y más barata de la historia: quien lo cuida, regala años de vida a su corazón.