Esteban Fernández Sánchez, catedrático de Organización de Empresas, nombrado profesor emérito de la Universidad: "La realidad de las empresas asturianas la muestran nuestros hijos: se van fuera"

Esteban Fernández Sánchez (1955) se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y obtuvo la cátedra en 1987. Su actividad académica se ha centrado en el análisis de las herramientas de las empresas para mejorar su planificación, capacidad de decisión y liderazgo. Inicia la jubilación, pero la Universidad de Oviedo lo ha nombrado profesor emérito.

¿Cómo afronta la jubilación y qué supone para usted que le reconozcan como profesor emérito?

Afronto la jubilación como el inicio de un nuevo camino con diferentes ramificaciones que habrá que explorar y con un final previsible. El reconocimiento de profesor emérito representa para mí un premio a una trayectoria profesional de 45 años de docencia e investigación en la Universidad de Oviedo.

En su trayectoria profesional ha ocupado varios cargos en la administración universitaria: vicerrector de Cooperación Empresarial y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad. ¿De qué salud goza actualmente la Universidad de Oviedo?

Goza de buena salud, ha contado con extraordinarios rectores que han contribuido cada uno con su estilo a desarrollar e impulsar la Institución. Nuestra universidad cuenta con buenos investigadores y excelentes docentes en los diferentes campus. Prueba de ello es que la Facultad de Economía y Empresa en el año 2022 obtuvo la acreditación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), acreditación que poseen solo el 6% de las facultades de negocios del mundo (poco más de 900). Entre ellas, siete españolas: cinco privadas y dos públicas (la Universidad Carlos III y la Universidad de Oviedo). No obstante, también existen algunos nubarrones a los que hay que hacer frente. Por ejemplo, sería imprescindible actualizar algunos planes de estudio y, sobre todo, rediseñar determinados másteres para acercarlos más a las necesidades de la sociedad.

¿Las conexiones para la transferencia del conocimiento académico a la empresa son las adecuadas?

Existe una aceptable colaboración con las instituciones en materia de transferencia de tecnología. No obstante, considero que esta actividad a lo largo de los años no se ha abordado con la suficiente profundidad. Entre otras razones, porque la legislación no ayuda. Por ejemplo, habría que fomentar que los profesores puedan estar un tiempo trabajando en la empresa y que especialistas y directivos puedan desarrollar tareas docentes e investigadoras en la universidad. Habría que ser más selectivo con las prácticas de los estudiantes, con una eficaz tutorización por parte de la empresa y de la universidad. Habría que apostar más fuerte por los proyectos de investigación concertados universidad-empresa adaptados a las necesidades de la sociedad. También habría que fomentar lugares de encuentro con objeto de hacer visible las demandas y ofertas de tecnología.

Es catedrático de Organización de Empresas. ¿En qué situación está el tejido empresarial asturiano? ¿Qué carencias tiene?

La realidad de las empresas asturianas nos la muestran nuestros hijos, que una vez formados tienen que irse en muchos casos fuera de Asturias para encontrar un trabajo con un sueldo digno. En Asturias hay muy pocas empresas grandes y en las empresas pequeñas es más difícil promocionar y desarrollar una carrera profesional con mejoras profesionales y salariales. Por otra parte, las organizaciones empresariales vienen alertando desde hace varios años que en España hay una enorme sobrecualificación. Estos desajustes no están siendo abordados de forma adecuada.

¿La innovación es la única vía de futuro?

Depende de lo que entendamos por innovación. Si nos referimos exclusivamente a nuevos productos y procesos que deben introducir las empresas en el mercado, como resultado del gasto realizado en I+D, no es una vía de futuro inmediato para Asturias. En general, las empresas no tienen suficiente escala para abordar esta situación. Si por innovación entendemos la mejora continua en actividades de cualquier tipo (marketing, organizativas, producto o proceso) que las empresas llevan a cabo con objeto de impulsar su competitividad, esa es la solución. No obstante, para implantarla, es fundamental dar visibilidad y divulgar las diferentes prácticas de gestión y mejoras tecnológicas que las empresas excelentes están aplicando a nivel global. La adopción de estas prácticas no suele ser costosa y deberían ser abordadas por las empresas de forma inmediata.

¿Qué papel cree que desempeñará la inteligencia artificial en el día a día de las empresas? ¿Ayudará a tomar decisiones estratégicas o la capacidad de visión del empresario seguirá siendo necesaria?

La inteligencia artificial es una herramienta de la cuarta revolución industrial o Industria 4.0 con unas potencialidades enormes en todos los sentidos, incluido el medioambiental, pero con un futuro plagado de incertidumbres. Por ejemplo, algunos expertos consideran que, si no se gestionan adecuadamente, estas nuevas tecnologías provocarán una mayor desigualdad social, creando básicamente dos clases sociales: los creadores de tecnología (que sería la élite) y los operarios. La clase media ampliamente formada sería irrelevante. Esperemos que estos expertos estén equivocados

¿Está Asturias siguiendo lo que recomiendan los manuales en cuanto a estrategia económica? ¿Cuáles son las claves para hacernos más competitivos?

Se han realizado algunos buenos estudios sobre diferentes estrategias para reindustrializar Asturias. No obstante, sus propuestas no se han puesto en práctica. En la actualidad, considero que es imprescindible para las empresas asturianas impulsar la transformación digital y fomentar la cooperación empresarial. Pero estas iniciativas corresponden a las empresas. Aunque la administración y la universidad representan un apoyo indispensable, son las empresas quienes tienen que percibir esta necesidad. La penetración de la fibra óptica y la alta velocidad resultan esenciales en el desarrollo de las pymes los servicios tecnológicos de alto valor añadido. La digitalización permite a las empresas convertirse en un proveedor de cercanía a miles de kilómetros de distancia.

¿Cómo ve el panorama económico global con el cambio de paradigma en las relaciones económicas que ha introducido Estados Unidos?

EE UU jugó sus cartas y ganó la partida. También porque es el más fuerte. A mi entender Europa lleva años en decadencia, hablando de libertades y derechos, pero sin aportar soluciones en caso de conflictos. No puedes imponer tus criterios en el patio de recreo por muy buenos que estos sean, sobre todo si otros están en desacuerdo y son mucho más fuertes que tú.

Asturias ha estado hasta ahora libre de universidades privadas. ¿Su esperada irrupción supone un problema para la Universidad de Oviedo?

La competencia siempre es buena. Confiemos en que sea un estímulo para la Universidad de Oviedo, que está más que preparada para afrontar esta situación.

¿Cuáles son sus planes a partir de ahora?

De momento, continúo desarrollando los trabajos que tenía en marcha con el fin de dejar mis líneas de investigación concluidas. Por tanto, a corto plazo todo continuará más o menos igual. A medio-largo plazo, hace mucho tiempo que no planifico. Afronto las decisiones sobre la marcha.