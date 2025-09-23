El calvario de las listas de dependencia en Asturias no tiene fin: la falta de personal agrava el atasco por el fallo informático

La falta de personal agrava los problemas que genera el nuevo programa informático de la Consejería de Derechos Sociales para tramitar la solicitudes de reconocimiento de dependencia, que han paralizado prácticamente las resoluciones desde el pasado julio, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA. El comité de empresa prevé abordar la situación en una reunión la próxima semana. «Todo se traduce en falta de personal, es un trabajo ingente al que deberían dedicar 20 personas, y sin embargo dedican poca gente», explican la presidenta del comité, Élida Vázquez (CSIF).

La Consejería implantó en verano el nuevo programa de gestión SIGDEAS, lo que ha obligado a traspasar datos desde el anterior. La tarea es muy complicada y se producen muchos fallos, lo que ha ralentizado al máximo los expedientes para reconocer la dependencia. En junio eran más de 6.000 personas las que estaban en la lista de espera.

Los fallos informáticos se arreglarían, según el comité, con más personal destinado a la implantación del nuevo programa de gestión. Máxime teniendo en cuenta de que en el reconocimiento de la dependencia Asturias no destaca por su agilidad, con unos 346 días de espera como media de los usuarios para ver resueltas sus solicitudes (la ley cifra en 180 días la espera máxima).

Críticas del PP

Lo ocurrido ha sido criticado por el PP. La diputada del PP Beatriz Polledo ha denunciado el «fracaso absoluto» de la gestión de la dependencia por parte del gobierno que dirige el socialista Adrián Barbón y ha reclamado datos de la evolución de las tramitaciones desde 2018. Según los datos de la diputada, en julio la cifra de personas esperando por el reconocimiento superaba ya las 8.000. Polledo ve una « chapuza monumental» la implantación del nuevo programa y advierte de que las consecuencias «pueden ser dramáticas» en un tema tan sensible para los ciudadanos.

El SIGDEAS es uno de los seis módulos de la HSUE (historia social única electrónica) que Derechos Sociales tiene en desarrollo actualmente con el objetivo de lograr su implantación completa antes de que acabe el año. La HSUE es una apuesta de la consejería para mejorar la gestión de los servicios sociales al facilitar y agilizar los trámites de los usuarios al estilo de la historia clínica electrónica de salud.

Además del SIGDEAS, la Consejería también trabaja en la implantación del SIGMAS (sistema de información y gestión municipal de servicios sociales de Asturias), SOFI (sistema operativo de familias e infancia), SUAIT/AGU (sistema de gestión del servicio de unidades de atención temprana), SIGCASA (sistema de información para los centros de cuidados de larga duración del Sistema Asturiano de Servicios Sociales) y GECESO (gestión de centros sociales). Los programas que ya funcionan son para el salario social básico, prestaciones no contributivas y familias numerosas.