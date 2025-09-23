Fernando Monreal, urólogo: "Están aumentando las enfermedades de transmisión sexual en mayores de 60"

Según el último Informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS (infecciones de transmisión sexual), en España, entre los mayores de 60 años, estas enfermedades se han triplicado en la última década. Y especialmente lo han visto en Benidorm, donde la gonorrea y sífilis han aumentado considerablemente en los últimos años.

Las apps para ligar, la falta de miedo al embarazo y los medicamentos para aumentar el vigor sexual y la calidad de las erecciones pueden ser algunos elementos favorecedores. Pero no sólo en España se aprecia esta elevación del número de ITS, sino que, en Estados Unidos, la gonorrea ha aumentado un 600 por ciento en mayores de 55 años, al igual que se ha cuadriplicado la clamidia y ha ascendido la sífilis un 700 por ciento.

En Andalucía, es Sevilla la que lidera el crecimiento de sífilis y gonorrea, con un incremento del 215 por ciento. Y esta elevación se produce tanto en hombres como en mujeres. Parece ser que también ha caído el uso del preservativo como método preventivo de ITS. Y es que, en las últimas encuestas publicadas en España, se ha visto que un 75 por ciento de las personas de entre 55 y 65 años no emplea nunca o casi nunca el preservativo.

Cada vez se vive más y con más calidad de vida, y esto hace que el 46 por ciento de las personas mayores de 60 años estén sexualmente activas, siendo este porcentaje del 12 por ciento en mayores de 85. Además, las pastillas para mejorar la disfunción eréctil hacen que las personas puedan tener una sexualidad mucho más placentera.

La educación sexual es importante para evitar las ITS y, aunque la población mayor de 60 años vivió el impacto del VIH y del sida, es importante no bajar la guardia. Y es fundamental el empleo del preservativo para tener sexo seguro.

El condón es hoy un elemento imprescindible en las relaciones sexuales para evitar el contagio de enfermedades venéreas. La humanidad los usa desde hace milenios para evitar embarazos, contagios de enfermedades o como accesorio decorativo. Los egipcios elaboraban el preservativo inicialmente con tripa de carnero. Ya los médicos del rey Minos le recomendaron uno fabricado con vejiga de cabra: no le sirvió como preventivo o profiláctico de las enfermedades de transmisión sexual, pues el soberano de Cnosos ya había contraído una enfermedad venérea, lo que no le impidió en el más allá convertirse en uno de los jueces de los muertos.

Por otra parte, el doctor Gabriel Falopio (Módena 1523-Padua 1562), además de describir las trompas de Falopio en la anatomía femenina, en plena epidemia de sífilis en Europa mejoró el diseño del preservativo empleando una funda de lino para evitar el contagio. Este preservativo se fijaba al pene mediante una cinta. El doctor lo probó en más de mil hombres y ninguno contrajo la sífilis.

La leyenda dice que fue el doctor Condón, a mediados del siglo XVII, quien inventó un preservativo de caucho para su utilización por el rey Carlos II de Inglaterra como método anticonceptivo para evitar hijos bastardos. No obstante, ha sido una evolución natural y gradual, sin haber un único inventor. Al caucho siguió, en la fabricación de condones, el moderno látex, mejorando la sensibilidad durante el coito.

¿Pero cuál es el significado de la palabra preservativo? Pues el término significa: que tiene la virtud de preservar. Preservar la salud mediante su utilización, no sólo entre los jóvenes, sino en todas las edades en las que se mantengan relaciones sexuales, incluidos los mayores de 60 años.

Sirva este texto como granito de arena a mi contribución en la "educación para la salud sexual".