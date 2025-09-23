La Guardia Civil pone el ojo en los neumáticos de los coches asturianos: la multa que llega entre 200 y 800 euros

¿Sabes cuándo tienes que cambiar los neumáticos del coche? Con estos cuatro consejos sabrás exactamente cuándo hacerlo, ya que de lo contrario pueden multarte con hasta 800 euros. Además, una rueda en mal estado incrementa notablemente la posibilidad de sufrir un accidente, ya que se trata del único componente de nuestro vehículo que nos une con el asfalto.

Un neumático desgastado, aboyado o mal inflado pone en peligro nuestra seguridad, ya que disminuye el agarre, aumenta la distancia de frenado, y multiplica el riesgo de sufrir el temido aquaplaning. Además eleva el consumo de combustible, e incrementa por tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera. La vida vida útil de un neumático comienza en el mismo momento de la instalación en el vehículo y esta se incrementará o disminuirá dependiendo de factores como: su diseño, los hábitos del conductor, el clima, las condiciones de la carretera y los cuidados que se dispensan al neumático. Por eso es imposible saber cuándo hay que cambiar exactamente las ruedas, por lo que lo que hay que revisarlo constantemente. Lo más recomendable es una vez al mes, o antes de emprender un largo viaje.

En Asturias, han aumentado las denuncias de tráfico en 2024 por neumáticos en mal estado. En concreto hablamos de 690 sanciones frente a las 653 de 2023. La multa por circular con neumáticos en mal estado en España es de 200 euros por cada neumático defectuoso, lo que puede sumar hasta 800 euros si los cuatro están afectados. El estado inadecuado se refiere a una profundidad del dibujo inferior a 1,6 mm, o la presencia de grietas, deformaciones o cristalinidad. Además de la sanción económica, los agentes de tráfico pueden inmovilizar el vehículo si considera que supone un peligro grave para la circulación.

Multas en Asturias. / LNE

Otras sanciones

Durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14 por ciento respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros. El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. De ellas, 1.075.272 corresponden a multas por radares móviles, que suben un 22,31 por ciento.

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuado o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.