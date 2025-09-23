Nueva amenaza para los juzgados asturianos: el retraso de concursos que amenaza con bloquear estos tribunales

El retraso en la convocatoria de los concursos de letrados y funcionarios está alimentando la incertidumbre sobre la constitución, el próximo 31 de diciembre, de los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres. Ha resurgido con fuerza la idea de que vaya a haber una prórroga de la reforma, como ya se rumoreó el pasado mes de abril, cuando las comunidades del PP –Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Cantabria y La Rioja– plantaron al Ministro de Justicia en la Conferencia Sectorial de Barcelona. Sindicatos como CC OO y CSIF indican que, si un mayoría de las comunidades autónomas plantease esa prórroga –que sería de seis meses, hasta el mes de julio de 2026–, Asturias se vería obligada a retrasar la puesta en marcha de los tribunales de instancia, ya que el Gobierno no quiere una reforma a dos velocidades. La falta de financiación de la reforma o las dificultades de la digitalización podrían ser las excusas. Fuentes del Principado, no obstante, rechazaron que esa prórroga de seis meses vaya a plantearse.

El motivo de que no se hayan convocado los concursos en Asturias es que "primero se tiene que negociar la Relación de Puestos de Trabajo, hacer el acoplamiento en la nueva estructura de los que están ahora y sacar los puestos singularizados en otro concurso", señala Cristina Esteban, de CSIF Justicia en Asturias. "También tiene que convocarse un pequeño concurso con las plazas de la Fase I que no salieron, tienen que ofertar plazas a los compañeros que han superado la Estabilización y hay un proceso de oposición ya aprobado que tiene que ofertar también plazas". Y quedan también negociar las RPT del Instituto de Medicina Legal (IMLA) y la Fiscalía.

Que no se hayan convocado estos concursos añade una gran incertidumbre, puesto que "el 31 de diciembre está ahí", señala la magistrada Lucía Rodríguez-Vigil, coordinadora en Asturias de Jueces y Juezas para la Democracia, aunque por el momento no se habla de prórroga de la implantación de los tribunales de instancia. La magistrada indica que, "de momento las quejas no son muy importantes, ya que los que tribunales de instancia que se han constituido son pequeños, con pocos funcionarios y un solo servicio común".

Una funcionaria de un Juzgado pequeño del centro de la región indicó que el nuevo esquema, que entró en vigor el 1 de julio, sólo ha causado una cierta inquietud entre los trabajadores por adaptarse al nuevo sistema de trabajo.

Los jueces se han mostrado quejosos con el nuevo sistema, y han pedido, como el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, que no se aísle al juez en los tribunales de instancia, dado que los funcionarios pasan a depender directamente de los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, que serán rebautizados como Letrados Directores.

Los funcionarios siguen esperando que la viceconsejería de Justicia les convoque para abordar la implantación de los nuevos tribunales, indica Daniel Alonso, coordinador del sector de la Administración de Justicia de CC OO en Asturias. Y temen que esa incertidumbre termine afectando a la calidad del servicio.

Los funcionarios temen la movilidad forzosa

En cada tribunal de instancia se crearán tres servicios comunes: de tramitación, general y de ejecución. Los sindicatos de funcionarios temen las disfunciones que puedan producirse sobre todo en tramitación y ejecuciones. Y temen que los Letrados Directores acumulen "mucho poder de decisión y de distribución del trabajo". Por otro lado, "los jueces querrían tener más influencia en la oficina judicial", indica Daniel Alonso, de CC OO Justicia.

Hay cuestiones en el aire que preocupan a los funcionarios: "¿Cómo se distribuye el trabajo, quién enlaza con cada juez, cómo se va a desarrollar?", se pregunta Alonso. Este dirigente de CC OO Justicia pone el acento además en la movilidad. "Se nos reducen al máximo las posibilidades que teníamos de cambiar por concurso de traslados", añade. Si se reduce la movilidad voluntaria, se incrementa el riesgo de la movilidad forzosa.

Por el momento, no ha habido grandes novedades en los tribunales de instancia de los partidos judiciales pequeños. Se está notando más en las sedes que tenían más de un Juzgado, como Siero, Grado, Laviana y Lena. En una primera fase, los funcionarios han seguido asignados al Letrado que tenían con anterioridad, aunque al final del proceso desaparecerá incluso esa distinción. La reforma ha traído novedades adicionales como la comarcalización de la atención a la violencia de género. Se realizará por ahora en Gijón, que asumirá los casos de violencia de género de la comarca de la sidra y el oriente de la región. Ha habido protestas por los posibles desplazamientos que deberían realizar las víctimas, aunque la Viceconsejería de Justicia se ha comprometido a poner los medios para que puedan declarar por videoconferencia desde las oficinas municipales de Justicia, los antiguos Juzgados de Paz.