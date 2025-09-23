Un nutrido grupo de funcionarios de prisiones asturianos protesta en Madrid en exigencia de medidas frente a las agresiones

Un nutrido grupo de funcionarios de prisiones acudió este miércoles a Madrid para exigir medidas frente a las agresiones en la cárcel de Asturias, convocados por el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM). La protesta se inició en la calle Ferraz y avanzó por las calles madrileñas, parando ante la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y finalizando la protesta en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados.

Además de poner freno a la agresiones, de las que culpan a lña excesiva edad media de los funcionarios o los errores en la clasificación d elos reclusos, los funcionarios reclaman ser considerados profesión de riesgo y agente de autoridad, lo que agravaría las penas en caso de ser atacados, y la equiparación salarial.

TAMPM y otros sindicatos, como ACAIP-UGT, no acudirán este miécoles a los actos de La Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. A las doce habrá una misa en la iglesia de San Cucao de Llanera, y a la una tendrá un acto en el restaurante Peña Mea de San Cucao, donde se entregarán las menciones y condecoraciones con motivo de la patrona.