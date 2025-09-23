El PP, sobre Costco: "Decir ‘no’ dañaría la ley de proyectos estratégicos"

El diputado regional del Partido Popular Andrés Ruiz cargó ayer contra el Gobierno del Principado por convertir la ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en "instrumento de debate político". "Es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos, como el de Costco, ha pasado a ser una fuente de disputa partidista por las diferencias que existen entre Barbón y su socio minoritario, Convocatoria-IU", afirmó.

En referencia al proyecto de la multinacional estadounidense en Siero, Ruiz advirtió de que, si finalmente la propuesta es rechazada, se "dañará fuertemente la credibilidad de una ley que nació para agilizar la tramitación de grandes proyectos, y no para que los políticos de turno debatamos si una gran inversión entra o no dentro de nuestros cálculos ideológicos". Por ello, pidió al Ejecutivo autonómico que "se ponga del lado de la economía asturiana y del impulso de nuestro tejido productivo".

Asimismo, insistió en que esta situación no afecta "a cuestiones clave para nuestra economía" que "no cuentan con un consenso unánime dentro del Gobierno". Y advirtió a Barbón que "es sumamente complicado atraer inversiones privadas al tiempo que gobiernan con una coalición populista que tiene alergia a la libertad económica".