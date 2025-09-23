El Principado empieza a preparar la batalla contra el peaje del Huerna con la convocatoria de la Alianza por las Infraestructuras

El Gobierno de Asturias comienza a dar los primeros pasos para crear un frente común para lograr la supresión del peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, acaba de convocar la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, órgano que consideran debe liderar la reivindicación, pues suma a partidos, sindicatos y patronal.

La reunión tendrá lugar el lunes de la próxima semana con un único punto del día: la revisión del documento de prioridades de la alianza, que incorpora las aportaciones de la reunión celebrada en abril, con especial atención a la situación del peaje del Huerna tras el dictamen de la Unión Europea.

“Creemos que el consenso social-político tiene un foro en el que podemos evidentemente poner de acuerdo las actuaciones que ya tiene en marcha y que quiere hacer el Gobierno de Asturias: la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita”, concretó hace tan solo unos días el consejero, ante la propuesta de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, de crear una plataforma cívica.

El Principado considera que esta es una oportunidad para “restituir este agravio histórico”. “Es la oportunidad que estamos esperando; es justo y es necesario”, añadió Calvo.

El dictamen de la Unión Europea que considera irregular la ampliación de la concesión hasta el año 2050 pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dejado claro que recurrirá ante Bruselas. Esta decisión del Gobierno Central, unida a las críticas sociales y empresariales que se han generado en Asturias, hacen prever una larga batalla jurídica, que puede suponer demorar diez años la resolución final.