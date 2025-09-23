Las reacciones de la oposición al discurso en el que Barbón explicó sus medidas contra el peaje del Huerna: "decepcionante" y "vacío de ideas"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, abogó durante su intervención en la primera sesión del debate sobre el estado de la región en la necesidad de crear consensos y promover la unidad de todas las fuerzas políticas. Y su discurso consiguió lo que rara vez se da en la Junta General: poner de acuerdo a prácticamente todos los grupos políticos; aunque no de la forma esperaba. Los partidos de la oposición coincidieron a la hora de calificar como “decepcionante” la intervención del jefe del Ejecutivo.

Álvaro Queipo (PP)

“Creo que es el peor discurso que ha hecho Adrián Barbón como presidente del Gobierno desde que accedió al cargo. Es un discurso que está absolutamente vacío de ideas”, valoró el líder del PP, Álvaro Queipo. Para el dirigente popular, Barbón se limitó a “pasar de puntillas” sobre temas relevantes para la región, “desaprovechando” la oportunidad de exponer el proyecto que pueda tener para Asturias. “Porque me temo que ya no lo tiene. Pensaba que este debate iba a ser la oportunidad para confrontar proyectos, pero me encuentro que al otro lado no hay ninguno”, lamentó.

Queipo salió de la primera sesión del debate “más preocupado que ayer porque creo que no están a lo que hay que estar. No tienen proyecto para Asturias, no saben lo que quieren hacer y hoy se ha limitado a hacer un repaso bastante de puntillas sobre cuestiones de importancia, pero no nos ha dejado ver cuál es la idea para los próximos meses”.

Especial “preocupación” reconoció tener con todo lo que envuelve al peaje del Huerna. Queipo volvió a reiterar el rechazo del Partido Popular a mantener el pago en la autopista, pero reclamó a los socialistas que, en primer lugar, alcancen el consenso dentro de su propio partido. “Me sorprende que ha pedido consenso a todas las fuerzas políticas y escuchaba hace unos días a la delegada del Gobierno decir que políticamente no es posible la eliminación del peaje”, apuntó.

Y añadió: “Nosotros iremos de la mano con quien haga falta para conseguir que se elimine el peaje. Ahora bien, le pido al PSOE que aclare su postura antes de pedirnos a los demás apoyo. Evidentemente, hay una disonancia que muestra que no hay acuerdo dentro del partido socialista en cuanto a lo que se quiere hacer con el peaje”.

Carolina López (Vox)

En una línea similar se ha expresado la portavoz de Vox, Carolina López, para quien el presidente del Principado está “muy alejado de la realidad que viven la mayoría de los asturianos”. “La industria del cine está perdiendo un grandísimo actor como Adrián Barbón”, ha dicho antes de analizar “esos mensajes grandilocuentes y triunfalistas de los que habla todos los años, pero que seguimos esperando que se lleven a cabo”.

López incidió en que Asturias cada vez pierde más jóvenes por falta de oportunidades laborales; el medio rural cada vez está más abandonado, “con problemas sin solucionar que el campo lleva denunciando desde hace muchísimos años”; y “hay menos industria, menos autónomos”.

“Asturias está en una decadencia absoluta, pero hemos tenido que soportar al Presidente, que básicamente se alegra de haberse conocido y está enamorado de su voz, diciendo que todo está fenomenal”, ha criticado. Algo que para ella es “una falta de respeto a todos los asturianos por lo que están pasando”.

En su opinión, la región “no se merece a un presidente que no haga autocrítica”, sino uno que “realmente vele por los intereses reales de los asturianos, que ponga solución y se deje de tanto maquillaje político y de tanta demagogia de la que los asturianos están ya cansados”.

Xabel Vegas (Convocatoria-IU)

Ni siquiera Convocatoria por Asturias-IU, socios del PSOE en el Gobierno, hicieron una lectura positiva de la intervención de Barbón. Aunque Xabel Vegas destacó el “tono reformista” del discurso, reconoció que habían “echado en falta” ciertos aspectos, como un rechazo aún más contundente a la supresión del peaje del Huerna.

“Nos inquietan enormemente las declaraciones que hemos podido leer este pasado fin de semana de Adriana Lastra y creemos que el presidente del Principado tiene que alzar la voz frente a esos argumentos que nos parecen absolutamente improcedentes en este momento”, ha comentado.

Ha recordado, además, que desde Convocatoria llevan tiempo exigiendo un gran pacto por el medio rural, más aún cuando las últimas elecciones del campo asturiano “han demostrado un cierto giro a la derecha” al que “el Principado tiene que reaccionar con políticas decididas”. Asimismo, ha reclamado más contundencia en la defensa de la sanidad y la universidad pública.

Adrián Pumares (Foro)

“Es el quinto debate de orientación política en el que participo y tengo que decir que ha sido el más decepcionante de todos”, ha sentenciado Adrián Pumares. El portavoz de Foro ha lamentado que “no ha hecho absolutamente ningún anuncio”, más allá de una futura ley de Cultura que “nadie sabe en qué va a consistir”.

Solo en dos cosas coincide Pumares con Barbón: “en que han perdido el pulso de la sociedad asturiana” y en que “no hay ningún motivo para darse por satisfecho”. “Ha dado la impresión más de que estábamos ante un debate de final de legislatura que ante un debate en el ecuador. Estamos ante un Gobierno que da señales claras de agotamiento”, ha dicho.

Respecto al resto de temas, “ha anunciado la ley LGTBI, que iba a ser la primera en entrar en esta Cámara en 2019”; ha dicho que “es un logro el pacto por la Salud Mental, cuando en 2019 el entonces consejero Pablo Fernández ya dijo que era una prioridad”; “no ha hablado de las listas de espera”. “Sinceramente, suena un poco ya a cachondeo y, por tanto, la única valoración que puedo hacer del discurso es verdaderamente decepcionante”, ha sentenciado Pumares.

Covadonga Tomé (Grupo mixo)

Para Covadonga Tomé, del grupo mixto, el discurso de Adrián Barbón ha sido “plano, excesivamente autocomplaciente, con anuncios repetidos y con prácticamente ninguno nuevo”.

Especial relevancia dio la diputada al peaje del Huerna: “Tener que escuchar ahora que el Gobierno de Asturias va a solicitar estar presente en todo el proceso y que va a recurrir, en teoría, a la Comisión Europea nos sorprende como poco, porque lo que nos preguntamos es dónde estuvieron todos estos años”.

Para Tomé este anuncio es “un poco una tomadura de pelo ahora en esta carrera entre el Partido Popular y el PSOE a ver quién se apunta al tanto de haber conseguido la supresión del peaje. Pues ni nos unos ni nosotros, evidentemente”. Al igual que las medidas relacionadas con el medio rural, que, en su opinión, buscan “meterse en la disputa entre el PP y Vox” por el voto rural.

Dolores Carcedo (PSOE)

Tan solo Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, hizo una valoración positiva de la intervención del Presidente. “Ha sido claro y preciso en su intervención, que ha estado pegada al aquí y ahora de Asturias”, ha considerado. La socialista ha destacado las actuaciones anunciadas por Barbón para los próximos meses enfocadas a proteger el paraíso natural, generar actividad económica y poniendo la cultura como derecho.

“El Presidente ha vuelto a tender la mano y ha hablado de la necesidad de llegar a un acuerdo para poder desarrollar todas las políticas esenciales para Asturias. A lo largo de estos años hemos conseguido importantes acuerdos y, por tanto, es una línea en la que creemos que debemos seguir trabajando”, ha destacad. Por eso, los socialistas esperan que los grupos de la Cámara “atiendan ese llamamiento al diálogo, que seamos capaces de trabajar juntos para consolidar el futuro de Asturias”.