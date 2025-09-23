Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 52 anuncios del Presidente en el debate de orientación política

Barbón promete inversiones, la presentación de nuevas leyes y posiciones estratégicas para el resto de la legislatura

Adrián Barbón, entre la consejera de Sanidad, Concepcción Saavedra, y la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, en la primera sesión del debate de orientación política 2025

Adrián Barbón, entre la consejera de Sanidad, Concepcción Saavedra, y la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, en la primera sesión del debate de orientación política 2025 / Irma Collín

V. M. / A. G.-O.

Oviedo

El Gobierno eleva a 52 los anuncios lanzados por el presidente, Adrián Barbón, en su discurso de apertura del debate de orientación política. Estos anuncios incluyen iniciativas legales, nuevas inversiones y también compromisos políticos, la mayoría para 2026 y algunos con el fin de la legislatura como horizonte. Esta es la lista de todos ellos:

  1. Defensa directa ante la Comisión Europea de la supresión del peaje del Huerna, con el aval de un informe jurídico
  2. Creación de un fondo para la protección de los pueblos frente a los incendios forestales
  3. Presentación de propuestas a la Conferencia de Presidentes para mejorar la prevención y el control de los incendios forestales
  4. Impulso al uso de la inteligencia artificial para agilizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más proactiva
  5. Creación de tres nuevos centros públicos de I+D+i sobre cáncer, origen de la vida e industria espacial
  6. Puesta en marcha del programa ‘Alquílamos­te’
  7. Declaración de las primeras zonas tensionadas de vivienda de Asturias
  8. Inicio de la construcción del colegio especial de Montecerráu (Oviedo), con las obras ya adjudicadas
  9. Finalización del colegio de Nuevo Roces (Gijón)
  10. Inversión de 211 millones para mejorar el abastecimiento de agua a 770.000 personas
  11. Puesta en marcha del Fondo de Consolidación Empresarial previsto en la concertación
  12. Elevar a 9 millones las ayudas a propietarios forestales para la restauración de zonas quemadas
  13. Creación de una Escuela de Cine
  14. Inauguración del centro para personas enfermas de ELA en Oviedo
  15. Aprobación de la nueva Ley del Sepepa
  16. Aprobación de la Ley de Salud Mental
  17. Fortalecer el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa)
  18. Aprobación del decreto para reforzar el control de viviendas turísticas
  19. Aprobación de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA)
  20. Aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia
  21. Aprobación del Plan Forestal de Asturias: 12 millones
  22. Propuesta de alianza con el gobierno central y las comunidades autónomas para rechazar el recorte del presupuesto de la PAC
  23. Plan de restauración de las reservas de la biosfera con especies autóctonas
  24. Aprobación de la ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años
  25. Instalación de una sala Barnahus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual
  26. Revisión del precio del módulo de la vivienda protegida
  27. Aprobación del decreto contra el acoso escolar
  28. Redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036
  29. Inicio de los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la autovía entre La Espina y Tineo
  30. Puesta en marcha de una tasa turística de carácter municipal y voluntario
  31. Completar el derribo de los edificios del antiguo HUCA
  32. Aprobación del proyecto de Ley LGTBI
  33. Presentación de la Estrategia contra la Soledad no Deseada
  34. Reanudación de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes
  35. Inicio de las obras para instalar un PET-TAC en el hospital de Cabueñes
  36. Puesta en marcha de la Unidad de Enfermedades Raras del HUCA
  37. Inicio de las obras del centro de salud de Cangas del Narcea
  38. Culminar la construcción del consultorio de Vega La Camocha, en Gijón
  39. Programa para potenciar la ganadería extensiva con una dotación inicial de 250.000 euros
  40. Inicio de las obras de la sede judicial de Pravia
  41. Fin de las obras del nuevo juzgado de Cangas del Narcea
  42. Puesta en funcionamiento de la planta de basura bruta de Cogersa
  43. Inauguración de la sede del Principado en Madrid, que incluirá la sede física de la Oficina Económica y Comercial
  44. Inicio de la segunda fase de las actuaciones en la estación de Valgrande-Pajares
  45. Creación del Observatorio del Cortometraje, de ámbito nacional
  46. Continuar con el programa de mejoras en los hospitales comarcales
  47. Aprobación del proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales
  48. Creación de la Agencia de las Industrias Culturales, el Consejo de la Cultura de Asturias, la Red de Teatros y Auditorios o la Red de Museos Etnográficos
  49. Aprobación del proyecto de Ley de Mecenazgo para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito cultural
  50. Refuerzo del apoyo a las federaciones deportivas y los clubes de alto nivel
  51. Inicio de las obras del centro de FP de La Grandiella, en Avilés
  52. Inicio de las obras de la segunda fase de la Escuela de Arte, en Avilés

