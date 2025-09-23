Estos son los 52 anuncios del Presidente en el debate de orientación política

El Gobierno eleva a 52 los anuncios lanzados por el presidente, Adrián Barbón, en su discurso de apertura del debate de orientación política. Estos anuncios incluyen iniciativas legales, nuevas inversiones y también compromisos políticos, la mayoría para 2026 y algunos con el fin de la legislatura como horizonte. Esta es la lista de todos ellos:

Defensa directa ante la Comisión Europea de la supresión del peaje del Huerna, con el aval de un informe jurídico Creación de un fondo para la protección de los pueblos frente a los incendios forestales Presentación de propuestas a la Conferencia de Presidentes para mejorar la prevención y el control de los incendios forestales Impulso al uso de la inteligencia artificial para agilizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más proactiva Creación de tres nuevos centros públicos de I+D+i sobre cáncer, origen de la vida e industria espacial Puesta en marcha del programa ‘Alquílamos­te’ Declaración de las primeras zonas tensionadas de vivienda de Asturias Inicio de la construcción del colegio especial de Montecerráu (Oviedo), con las obras ya adjudicadas Finalización del colegio de Nuevo Roces (Gijón) Inversión de 211 millones para mejorar el abastecimiento de agua a 770.000 personas Puesta en marcha del Fondo de Consolidación Empresarial previsto en la concertación Elevar a 9 millones las ayudas a propietarios forestales para la restauración de zonas quemadas Creación de una Escuela de Cine Inauguración del centro para personas enfermas de ELA en Oviedo Aprobación de la nueva Ley del Sepepa Aprobación de la Ley de Salud Mental Fortalecer el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) Aprobación del decreto para reforzar el control de viviendas turísticas Aprobación de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) Aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia Aprobación del Plan Forestal de Asturias: 12 millones Propuesta de alianza con el gobierno central y las comunidades autónomas para rechazar el recorte del presupuesto de la PAC Plan de restauración de las reservas de la biosfera con especies autóctonas Aprobación de la ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años Instalación de una sala Barnahus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual Revisión del precio del módulo de la vivienda protegida Aprobación del decreto contra el acoso escolar Redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036 Inicio de los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la autovía entre La Espina y Tineo Puesta en marcha de una tasa turística de carácter municipal y voluntario Completar el derribo de los edificios del antiguo HUCA Aprobación del proyecto de Ley LGTBI Presentación de la Estrategia contra la Soledad no Deseada Reanudación de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes Inicio de las obras para instalar un PET-TAC en el hospital de Cabueñes Puesta en marcha de la Unidad de Enfermedades Raras del HUCA Inicio de las obras del centro de salud de Cangas del Narcea Culminar la construcción del consultorio de Vega La Camocha, en Gijón Programa para potenciar la ganadería extensiva con una dotación inicial de 250.000 euros Inicio de las obras de la sede judicial de Pravia Fin de las obras del nuevo juzgado de Cangas del Narcea Puesta en funcionamiento de la planta de basura bruta de Cogersa Inauguración de la sede del Principado en Madrid, que incluirá la sede física de la Oficina Económica y Comercial Inicio de la segunda fase de las actuaciones en la estación de Valgrande-Pajares Creación del Observatorio del Cortometraje, de ámbito nacional Continuar con el programa de mejoras en los hospitales comarcales Aprobación del proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales Creación de la Agencia de las Industrias Culturales, el Consejo de la Cultura de Asturias, la Red de Teatros y Auditorios o la Red de Museos Etnográficos Aprobación del proyecto de Ley de Mecenazgo para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito cultural Refuerzo del apoyo a las federaciones deportivas y los clubes de alto nivel Inicio de las obras del centro de FP de La Grandiella, en Avilés Inicio de las obras de la segunda fase de la Escuela de Arte, en Avilés