Estos son los 52 anuncios del Presidente en el debate de orientación política
Barbón promete inversiones, la presentación de nuevas leyes y posiciones estratégicas para el resto de la legislatura
V. M. / A. G.-O.
Oviedo
El Gobierno eleva a 52 los anuncios lanzados por el presidente, Adrián Barbón, en su discurso de apertura del debate de orientación política. Estos anuncios incluyen iniciativas legales, nuevas inversiones y también compromisos políticos, la mayoría para 2026 y algunos con el fin de la legislatura como horizonte. Esta es la lista de todos ellos:
- Defensa directa ante la Comisión Europea de la supresión del peaje del Huerna, con el aval de un informe jurídico
- Creación de un fondo para la protección de los pueblos frente a los incendios forestales
- Presentación de propuestas a la Conferencia de Presidentes para mejorar la prevención y el control de los incendios forestales
- Impulso al uso de la inteligencia artificial para agilizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más proactiva
- Creación de tres nuevos centros públicos de I+D+i sobre cáncer, origen de la vida e industria espacial
- Puesta en marcha del programa ‘Alquílamoste’
- Declaración de las primeras zonas tensionadas de vivienda de Asturias
- Inicio de la construcción del colegio especial de Montecerráu (Oviedo), con las obras ya adjudicadas
- Finalización del colegio de Nuevo Roces (Gijón)
- Inversión de 211 millones para mejorar el abastecimiento de agua a 770.000 personas
- Puesta en marcha del Fondo de Consolidación Empresarial previsto en la concertación
- Elevar a 9 millones las ayudas a propietarios forestales para la restauración de zonas quemadas
- Creación de una Escuela de Cine
- Inauguración del centro para personas enfermas de ELA en Oviedo
- Aprobación de la nueva Ley del Sepepa
- Aprobación de la Ley de Salud Mental
- Fortalecer el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa)
- Aprobación del decreto para reforzar el control de viviendas turísticas
- Aprobación de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA)
- Aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia
- Aprobación del Plan Forestal de Asturias: 12 millones
- Propuesta de alianza con el gobierno central y las comunidades autónomas para rechazar el recorte del presupuesto de la PAC
- Plan de restauración de las reservas de la biosfera con especies autóctonas
- Aprobación de la ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años
- Instalación de una sala Barnahus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual
- Revisión del precio del módulo de la vivienda protegida
- Aprobación del decreto contra el acoso escolar
- Redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036
- Inicio de los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la autovía entre La Espina y Tineo
- Puesta en marcha de una tasa turística de carácter municipal y voluntario
- Completar el derribo de los edificios del antiguo HUCA
- Aprobación del proyecto de Ley LGTBI
- Presentación de la Estrategia contra la Soledad no Deseada
- Reanudación de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes
- Inicio de las obras para instalar un PET-TAC en el hospital de Cabueñes
- Puesta en marcha de la Unidad de Enfermedades Raras del HUCA
- Inicio de las obras del centro de salud de Cangas del Narcea
- Culminar la construcción del consultorio de Vega La Camocha, en Gijón
- Programa para potenciar la ganadería extensiva con una dotación inicial de 250.000 euros
- Inicio de las obras de la sede judicial de Pravia
- Fin de las obras del nuevo juzgado de Cangas del Narcea
- Puesta en funcionamiento de la planta de basura bruta de Cogersa
- Inauguración de la sede del Principado en Madrid, que incluirá la sede física de la Oficina Económica y Comercial
- Inicio de la segunda fase de las actuaciones en la estación de Valgrande-Pajares
- Creación del Observatorio del Cortometraje, de ámbito nacional
- Continuar con el programa de mejoras en los hospitales comarcales
- Aprobación del proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales
- Creación de la Agencia de las Industrias Culturales, el Consejo de la Cultura de Asturias, la Red de Teatros y Auditorios o la Red de Museos Etnográficos
- Aprobación del proyecto de Ley de Mecenazgo para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito cultural
- Refuerzo del apoyo a las federaciones deportivas y los clubes de alto nivel
- Inicio de las obras del centro de FP de La Grandiella, en Avilés
- Inicio de las obras de la segunda fase de la Escuela de Arte, en Avilés
Suscríbete para seguir leyendo