Transición Ecológica fijará mañana los plazos del anillo eléctrico

El secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, presentará mañana miércoles al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, las infraestructuras para Asturias previstas en la nueva planificación eléctrica hasta 2030. En la propuesta de partida, que luego se someterá a información pública, se incluirá el demandado anillo central de Asturias, pero queda por aclarar si será el proyecto íntegro –o vuelven a quedarse tramos y subestaciones para una futura planificación- y los plazos previstos dentro de ese horizonte hasta 2030.

El Gobierno del Principado considera «urgente y prioritario» el refuerzo de la red eléctrica en el centro de Asturias para garantizar el suministro eléctrico a la industria y atender las necesidades de los proyectos de inversión. No obstante, ha calificado como un «primer paso» que se haya iniciado la tramitación de la subestación de Cardoso, en Tamón (Carreño), que sustituye a la denominada Gozón, que estaba en la planificación vigente y que nunca llegó a construirse por la oposición vecinal. Esa subestación, junto con las conexiones con líneas de 400 kV con las subestaciones eléctricas de Tabiella y Santa María de Grado formaría uno de los ejes del anillo central. Ese proyecto se completará con la nueva subestación Reboria y otro nuevo eje de alta tensión Cardoso- Reboria-Asturiana que completará el anillo central de Asturias, un refuerzo de la red del área central que ya fue planificado hace 16 años y que, tras sufrir distintas modificaciones, aún no ha comenzado a tramitarse.

Los empresarios

Desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se ha insistido en que la obra debe ejecutarse de forma inmediata y acompañarse de medidas transitorias —como almacenamiento, contratos de flexibilidad y refuerzos puntuales— que permitan aliviar la presión mientras se completa el proyecto.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la planificación de infraestructuras eléctricas con horizonte 2030 incluirá proyectos con inversiones superiores a los 13.500 millones de euros. El secretario de Estado de Energía, Joan Goizard, inició la semana pasada una ronda de encuentros con las comunidades autónomas para compartir el escenario de partida de esa planificación antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá realizar contribuciones. Goizard abrió los encuentros con el País Vasco, que ha visto atendidas sus ambiciosas peticiones para reforzar sus red eléctrica para nuevos proyectos, y ya ha tenido reuniones con Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. Ayer se reunió con Galicia –anunció actuaciones en 30 subestaciones– y hoy los hará con Asturias.