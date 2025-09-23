Lo que no se vio en el debate de orientación política de Asturias: víctimas del "mono" en la Junta

En tiempos de tanta polarización política no está mal que los diputados asturianos hayan empleado los prolegómenos del debate sobre el estado de la región con algo que une más que separa: el tabaco. Bienvenido sea el buen rollo, por nocivo (para la salud) que resulte ese «pegamento» político.

Izquierdas y derechas (no vamos a dar nombres) exhalaron juntas y en buena sintonía este martes por la mañana el «humo de la paz», apurando los cigarrillos fuera hasta segundos antes de que el presidente Adrián Barbón se subiese al estrado para dar cuenta de cómo va Asturias (en su opinión Asturias va bien y está convertida en una «tierra de oportunidades») y de cómo pilotará la comunidad en los próximos meses.

Diputados y consejeros (de estos últimos hubo uno que el pitillo lo apuró en plena calle, tras la verja del Palacio de la Junta pocos minutos antes de las once) tienen en el tabaco ese nexo de unión capaz de saltar muros ideológicos (el otro es el fútbol) y generar grupitos cuyo sentimiento de vergüenza compartida de ser un «yonqui de la nicotina» (es duro, cada vez son menos y están mal vistos) facilita el compadreo (en masculino, porque ellos son más).

Estaría por ver si el grupo de los fumadores se mantiene fuerte y unido en una hipotética votación en el hemiciclo para declarar libre de humo el entorno de la Junta General del Principado (¿O ya lo es y sus señorías miran para otro lado y se saltan la normativa..?).

Aunque nunca lo reconocerán en público, quién sabe si mientras echan un cigarrillo también desahogan y consuelan sus penas como víctimas del «mono» (unos en mayor medida que otros) que les genera el discurso sin límite de tiempo al que tiene derecho el Presidente en esta primera parte del debate (este miércoles será el turno de sus señorías).

Debe de ser duro estar sentado en el hemiciclo y poner cara de interés (los del PSOE y también los socios de IU, que en ello les va el pacto) y de incredulidad o desprecio (los de la oposición), aunque a medida que avanzan los minutos la cabeza de los adictos está más en el bolsillo de la camisa donde descansa la cajetilla que en los asuntos de la política regional.

Barbón no fuma y eso le permite estar relajado –lo estuvo de verdad– hablando todo el tiempo que quiera en el estrado. De hacerlo, lo de fumar, igual hubiese sido más corto su discurso. Quién sabe. Por cierto, lució el Presidente una bonita corbata rosa oscuro (en contraste con su impecable traje azul marino casi negro), que saltaba a la vista en un hemiciclo muy apagado de colores –tanto ellos como ellas; la vicepresidenta Gimena Llamedo, negro riguroso–, muy otoñal y que no dio mucho juego para frivolidades. Porque a estas alturas lucir la kufiya –el pañuelo tradicional que puso de moda Arafat y es símbolo de solidaridad con el pueblo palestino– ya no es nada llamativo (Xabel Vegas la colgó de su silla; anduvo más rápido esta vez que Covadonga Tomé).

Empleó prácticamente justo una hora Barbón en exponer su visión del estado de Asturias. Nada más que Juan Cofiño, presidente de la Junta, cerró la sesión, tocó echar mano por fin de la cajetilla. Aunque el grupo de la nicotina ya no fue tan compacto en la esquinita junto a las escaleras de fuera. Se ve que el Presidente logró con sus palabras reforzar la barrera ideológica. O igual alguno está intentado dejar de fumar y después de una hora y pico plantando cara al «mono» se sitió capaz de seguir libre de humo. El humo de la paz.