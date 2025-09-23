El viejo puente de Artedo, treinta años con el futuro sin despejar

El viejo puente de la carretera nacional 632, la de la costa, en el valle de Las Luiñas, en Cudillero, ha soplado este 2025 un total de 30 años. Son los que median desde su construcción hasta hoy en día, pero no los que ha estado en servicio, que son muchos menos. Porque este puente se cerró al tráfico en 2013 al ser sustituido por otro más grande, el de la Autovía del Cantábrico, que hoy por hoy ostenta el récord de altura en Asturias, a 106 metros, con 1.190 metros de longitud.

Lío de comunicaciones

Desde entonces se piensa qué hacer con el viejo puente de Artedo. El futuro es una incógnita para los vecinos de la zona, quienes a estas alturas ya se han acostumbrado a convivir con la imagen de las dos moles de hormigón, la de la autovía y la de la vieja nacional, a 30 metros menos de altura. También los empresarios de turismo de Cudillero han acabado acostumbrarse al lío que genera a muchos de sus clientes llegar a sus alojamientos al confundirse entre tanta carretera y complicada señalización.

La cuestión es que el viejo puente de Artedo no conduce a ningún lado porque "muere" en Salamir, sin salida. En Las Dueñas unos desgastados y pesados pivotes cierran el paso. Aquí solo queda la alternativa de darse la vuelta o de seguir por la carretera local que conduce a Soto de Luiña. Metros antes del cierre está el desvío a la Autovía del Cantábrico si lo que se quiere es continuar en sentido Galicia.

Los dos viaductos de Artedo. / Mariola Riera

Condecoración a Magdalena Álvarez

Polémica fue la decisión de no reutilizar el puente de Artedo de la carretera nacional –como sí se hizo con el de San Pedro, a pocos kilómetros y de características similares– y desdoblarlo para transformarlo en autovía. Fue el Ayuntamiento de Cudillero el que peleó por evitar el desdoblamiento de la infraestructura por el impacto ambiental y estético. La entonces ministra Magdalena Álvarez atendió la petición, por lo que fue condecorada a nivel municipal. La modificación subió el coste del tramo en 20,4 millones.

Obras en el viaducto de Artedo. / RICARDO SOLIS

¿Y el viejo puente de Artedo? Si se atiende a lo que el Ministerio de Fomento explicó en su día hay varias opciones, pero ninguna se materializa de momento. Una opción era recuperarlo como vía local y ésta fue la que más gustó en la época por ser una de las menos costosas. Otra opción era desmontarlo –la voladura se descartó por inviable–, lo que dispararía la factura, pero liberaría al valle de un hormigón del que ya va suficientemente sobrado.