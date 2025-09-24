Las reacciones (y anuncios) de Barbón frente a los ataques de la oposición: sin "miedo" a enfrentarse a su partido por el Huerna y gratuidad de la Universidad

El presidente del Principado, Adrián Barbón, llegó a la segunda sesión del debate de orientación política con la lección aprendida. Mientras el martes eludió hacer referencia directa al Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, a la hora de desgranar su planteamiento para dar la batalla contra el peaje del Huerna, Barbón recalcó este miércoles que se enfrentará a quien sea para lograr la supresión del rescate. "No tengo miedo a enfrentarme a un gobierno de mi mismo signo para defender los intereses de Asturias", aseguró en varias ocasiones, levantando un oleada de susurros en la bancada de la oposición.

Sin rodeos, Barbón reconoció su discrepancia con el Ministerio de Transportes y se comprometió a dar su respaldo a las iniciativas políticas, judiciales y sociales que acuerde la Alianza por las Infraestructuras. Recogió, incluso, el guante lanzado por Convocatoria por Asturias-IU para promover una movilización social en la que el presidente asturiano debería estar presente. Eso sí, Barbón lo asumió "sin protagonismos". Y se mostró optimista por el futuro, convencido de que los tribunales europeos acabarán imponiendo la revocación del peaje más pronto que tarde.

Enfrentamiento con Queipo (PP)

En este punto, el presidente regional recordó que la prolongación del peaje fue acordada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar y del que formaba parte Francisco Álvarez-Cascos. De ahí que concentrase sus críticas en el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, al que reclamó en varias ocasiones la misma contundencia a la hora de criticar las acciones de los suyos. "¿Por qué tiene miedo a posicionarse en contra de un gobierno de España de hace más de 20 años? ¿Tanto miedo tiene a lo que le digan desde Génova?", le preguntó.

No entró, sin embargo, Queipo en esa provocación. Optó el popular por no hacer referencia a Aznar en ninguna de sus intervenciones y apostó por desviar la atención hacia el actual Gobierno de España, el cual, dijo, es el "único" que tiene en su mano la supresión del peaje. "Cuando quiera vamos juntos a Moncloa para pelear por Asturias. Quizá si lo llevo a rastras logro que haga algo útil", propuso.

Más allá del Huerna

Pero no todo fue el peaje del Huerna. Las seis horas de debate dieron para mucho, llamadas de atención del presidente de la Junta, Juan Cofiño, incluidas. Hubo hasta un minuto de silencio por "el genocidio de Gaza", promovido por Covadonga Tomé ante el estupor de los presentes y que provocó la salida del hemiciclo de los diputados de Vox pero que secundó el PP. Y, por supuesto, una nueva retahíla de propuestas de Adrián Barbón.

Anunció el jefe del Ejecutivo que ampliarán las deducciones para familias con hijos a su cargo, incrementándola hasta 600 euros por el primer hijo (hasta ahora estaba en 500). En el caso de familias numerosas (dos o más hijos), este beneficio alcanzará los 2.200 euros. El límite de renta para acceder a estas ventajas se fija en 35.000 euros, en declaración individual, y en 45.000 en declaración conjunta.

La segunda propuesta fue destinada a la universidad. La gratuidad de la matrícula que este curso se puso en marcha por primera vez para los alumnos de nuevo ingreso se ampliará al resto de estudiantes siempre que cumplan unos rendimientos académicos establecidos. En materia educativa también aplicarán la jornada de 23 horas semanales para el cuerpo de maestros a partir del curso 2026-2027.

El grueso de los anuncios se enfocó en el ámbito sanitario. El Gobierno asturiano seguirá avanzando en la renovación de la tecnología de la sanidad incorporando 48 ecógrafos, cuatro salas de rayos, tres portátiles de RX y un TAC para el Valle del Nalón. Extenderán las unidades de ictus a todas las áreas sanitarias, con la incorporación del Hospital San Agustín; y pondrá en marcha el centro de salud mental de Ciañu, en Langreo. También desarrollarán una estrategia de adicciones.

Medidas para el campo

En lo que respecta al campo, ampliarán el saneamiento al cien por cien de la campaña ganadera, elaborarán un protocolo de prevención y actuación ante emergencias que afecten al patrimonio mundial reconocido por la UNESCO y pondrán en marcha el plan "Saboreando el Paraíso", para potenciar el valor del Principado como tierra de calidad agroalimentaria.

Más medidas: publicarán la Estrategia de Normalización Llngüística, habilitarán dos puntos de apoyo en Mendoza (Argentina) y Caracas (Venezuela) para reforzar la estrategia de retorno y atracción de población; y desarrollarán un plan de mejora integran del centro de menores de Sograndio, con mejoras y reforma en las instalaciones y contratación de más personal. Por último, adecuarán la finca de Les Llanes, en Covadonga, para l creación de un aparcamiento disuasorio cercano a la Basílica, con una vía peatonal de acceso.

Asturias, sentenció Barbón, "está mejorando. La calidad de los servicios se está replanteando, estamos manteniendo la población, creando empleo, siendo capaces de generar mayor conectividad y fijando posiciones claras".