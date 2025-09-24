El teletrabajo se ha puesto muy de moda en los últimos años y se ha convertido en la opción escogida por miles de trabajadores que puede o prefieren ejercer su profesión de manera remota y disfrutando de una serie de comodidades que el desplazamiento físico no le aporta.

Hablamos de ahorrar atascos, tiempos perdidos en transporte público y también de un ahorro económico que se nota a final de mes.

Asturias es un santuario para aquellos que pueden escoger esta opción de trabajar. La región ofrece montaña, mar, espacios naturales inolvidables, ciudades cercanas y, sobre todo, unos precios en la vivienda que se alejan de las cantidades que piden en grandes urbes como Madrid o Barcelona.

Asturias tiene la casa ideal para teletrabajar: montaña, jardín, el mar muy cerca y más barata que un piso pequeño de Madrid / tucasa.com

Un claro ejemplo es este casa individual que ofrece el portal inmobiliario tucasa.com. Hablamos de una de casa, independiente con 320 m cuadrados en el concejo de Corvera que, a pesar de ser un concejo 'pequeñín', está totalmente centrado para que todos los asturianos puedan acceder sin problemas por todos los medios. Y es que Corvera cuenta con el primer Centro Comercial que se construyó en Asturias, que fue Parque Astur, que ya fue hace años todo un acontecimiento, y aún hoy sigue siendo referencia, por descontado.

En Cancienes, en la zona de Bango, nos encontramos esta casa independiente de dos plantas construida en 2010, rodeada de 2000 m2 de finca y junto a su otra parcela de otros 2000 m2 llena de frutales, y por supuesto, también edificable. La casa comienza con una zona asfaltada con espacio para aparcar tres vehículos, y donde se pretende en el futuro crear una cubierta para que los coches descansen a cubierto.

La planta baja está compuesta de un gran salón con grandes ventanales, dos dormitorios (uno de ellos en suite con baño), y otro cuarto de baño. Desde el salón también se accede a la cocina, y desde ésta al comedor. La cocina es amplia, con gran espacio de almacenamiento y todos los electrodomésticos, y el comedor es ideal para estar en familia, o teletrabajar con un gran tazón de café, como muchos acostumbramos hoy en día. También desde aquí accedemos a la terraza, donde contamos en la actualidad con un espacio dedicado a gimnasio, y donde descansan también las mascotas de la casa. Un espacio donde todos conviven en armonía.

Ya desde la entrada vemos una elegante escalera de madera que nos lleva a la planta superior, donde contamos con otros tres dormitorios de gran tamaño, y otro cuarto de baño completo. El primero de ellos cuenta con zona de descanso y vestidor sin puertas, algo muy cómodo hoy en día. En el baño contamos con un gran velux que nos ilumina a la perfección incluso el pasillo, y desde el tercer dormitorio podemos acceder a un espacio utilizado de trastero, y donde está ubicado el circuito de las placas solares con las que cuenta la casa.

La casa cuenta con calefacción eléctrica, pero también con una caldera de pellets, algo más que suficiente para pasar el invierno sin mayores gastos. La fibra óptica ya ha llegado a esta casa, y agua es de traída propia de un manantial, mediante dos depósitos y una bomba que se encuentran en la planta 'menos 1'. Se accede a ésta desde la fachada Norte, a la altura de la terraza.

En cuanto a la localización, Corvera es un concejo que cuenta con pequeños pueblos llenos de encanto, y de casas preciosas, que permiten a unos cuantos privilegiados encontrarse a solo 15 minutos de Gijón, de Oviedo, y de Avilés. Un lugar totalmente estratégico para llevar a cabo una vida ejemplar, tanto familiar, como profesionalmente. Unido por carreteras en un estado excepcional, raro es que en menos de 5 minutos cojamos la autovía hacia cualquier destino, o nos encontremos cogiendo el tren o el autobús en sus más que suficientes paradas y estaciones.