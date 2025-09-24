Asturias, segunda comunidad donde más caen las exportaciones
Las ventas exteriores en julio se desplomaron un 15, 2%, y las importaciones, un 7,5%
Y. GONZÁLEZ
La inestabilidad de los mercados internacionales por la guerra arancelaria, así como la atonía económica de potencias industriales como Alemania, continúan lastrando al sector exterior asturiano. Las exportaciones de la región en el mes de julio se desplomaron un 15,2%, hasta los 513,6 millones de euros, en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Asturias fue la segunda comunidad autónoma con la mayor caída interanual de ventas exteriores, sólo por detrás de Murcia (-16,6%). La partida asturiana con un retroceso más agudo fueron los bienes de equipo (-52,5%), mientras que las semimanufacturas no químicas, que aportaron casi la mitad de las exportaciones, disminuyeron un 1,2%.
Además, las importaciones de la región también se recortaron a nivel interanual, en su caso un 7,5%, cifrándose en 463,3 millones.
Si se analiza el período comprendido entre enero y julio, la caída exportadora de Asturias fue del 3,8%, mientras que la importadora fue del 0,3%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
- La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
- El Centro Médico crea una unidad específica
- La sanidad asturiana prepara su gran fusión de áreas: la nueva estructura mantiene a directivos en vilo ante el recorte de puestos
- Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)