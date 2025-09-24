Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias, segunda comunidad donde más caen las exportaciones

Las ventas exteriores en julio se desplomaron un 15, 2%, y las importaciones, un 7,5%

Contenedores de mercancías en un carguero.

Y. GONZÁLEZ

Oviedo

La inestabilidad de los mercados internacionales por la guerra arancelaria, así como la atonía económica de potencias industriales como Alemania, continúan lastrando al sector exterior asturiano. Las exportaciones de la región en el mes de julio se desplomaron un 15,2%, hasta los 513,6 millones de euros, en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asturias fue la segunda comunidad autónoma con la mayor caída interanual de ventas exteriores, sólo por detrás de Murcia (-16,6%). La partida asturiana con un retroceso más agudo fueron los bienes de equipo (-52,5%), mientras que las semimanufacturas no químicas, que aportaron casi la mitad de las exportaciones, disminuyeron un 1,2%.

Además, las importaciones de la región también se recortaron a nivel interanual, en su caso un 7,5%, cifrándose en 463,3 millones.

Si se analiza el período comprendido entre enero y julio, la caída exportadora de Asturias fue del 3,8%, mientras que la importadora fue del 0,3%.

