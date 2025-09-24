Atención motoristas: aumentan las multas en Asturias por este error al conducir

El pasado 2024 se dispararon las multas en Asturias por infracciones como conducir hablando con el móvil o con auriculares se dispararon en 2024. 2.195 conductores fueron sorprendidos hablando con el móvil, frente a los 1.853 de 2023, lo que supone un aumento del 18,46 por ciento. Además, los agentes pillaron a 230 conductores conduciendo con auriculares, frente a los 191 del año anterior. En general, las denuncias de tráfico cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Pero las infracciones no solo subieron entre los conductores de coche. Las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. En concreto se pasó de 96 denuncias en 2023 por no llevar esta prenda protectora a 102.

Denuncias de trafico en 2024 / LNE

Los conductores de motocicletas y ciclomotores son unos de los usuarios más vulnerables de las vías, junto con los ciclistas y peatones. Estos vehículos de dos ruedas son menos estables y visibles en carretera, y en caso de sufrir un accidente de tráfico, tienen un mayor nivel de letalidad que otros vehículos como los turismos. De hecho, los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan que de los 1.533 conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2021, un total de 241 fueron motoristas.

Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, está sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.