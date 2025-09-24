Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos

La segunda jornada del debate sobre el estado de la región ha arrancado con un cruce de acusaciones entre el líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, por la falta de propuestas para el futuro de Asturias. Ambos se han echado en cara la escasez de ideas con el peaje del Huerna, el genocidio de Gaza y los impuestos como fondo de un debate que se ha extendido durante hora y media, en el que no han faltado los momentos de tensión y las llamas al orden del presidente de la Junta, Juan Cofiño.

Queipo inició su intervención reduciendo la acción del gobierno de Barbón a la “innación, mala gestión y sumisión a Sánchez”. Realizó un repaso por acciones pendientes y defendió que Asturias necesita “compromiso, trabajo y buena gestión. Para que Asturias tenga futuro se necesita acabar con el régimen que le ha robado el pasado y el presente”, sentenció.

Pero frente a esta lista de acciones pendientes, Barbón contratacó con nuevas propuestas. En primer lugar, el Gobierno de Asturias ampliará las deducciones para familias con hijos, incrementándola hasta 600 euros por el primer hijo. En el caso de familias numerosas (dos o más hijos), esta rebaja alcanzará los 2.200 euros. Esta medida estará limitada a los asturianos con una renta de 35.000 euros (45.000 si la declaración se hace conjunta).

La segunda propuesta va destinada a la universidad. La gratuidad de la matrícula que este curso se puso en marcha por primera vez para los alumnos de nuevo ingreso se ampliará al resto de estudiantes siempre que cumplan unos rendimientos académicos establecidos. “Se hace pensando en la universidad pública asturiana y porque genera ventajas. La educación es el ascensor social que permite que una persona que nace en una familia, da igual su nivel de renta, poder formarse a todos los niveles”, defendió Barbón.

La última medida beneficiará al campo asturiano. El presidente del Principado anunció que harán el saneamiento al cien por cien de la campaña ganadera, “aunque no tendríamos por qué hacerlo”.

“Asturias va mejor, está mejorando. La calidad de los servicios se está replanteando, estamos manteniendo la población, creando empleo, siendo capaces de generar mayor conectividad y fijando posiciones claras”, defendió Barbón ante las críticas del popular.

"Pésima" tasa de actividad y acciones que se eternizan

Queipo había hablado durante su intervención del “pésimo dato de la tasa de actividad” y de que “prácticamente uno de cada tres jóvenes asturianos está en paro”. Sumó a eso la pérdida de casi 4.000 autónomos, “más de 300 solo en el último año”, así como la marcha de 60.000 habitantes en los últimos 14 años.

Acusó al Gobierno de “eternizar todo lo que tocan”, como el derribo del viejo HUCA o el desarrollo de la Zalia. “Seguimos sin ley de Puertos, mientras siguen prometiendo año tras año las mismas partidas presupuestarias para luego no ejecutarlas”, advirtió. Aunque, añadió, “si hay un gran abandonado por la inacción de su gobierno es nuestro campo”.

También aludió el popular a los impuestos, “los más altos de España”, y criticó la propuesta del Principado de incrementar el IRPF a las rentas altas. Por ello, propuso al Presidente que retire dicha modificación y a cambio los populares se abrirán a negociar los presupuestos del próximo año. “Si no la retira no va a llegar a ningún puerto la negociación”, advirtió.

Asimismo, anunció que el PP presentará ante la Cámara su propia ley de Vivienda y animó a Barbón a “liberarse de las ataduras de su socio (IU) y negociar una ley que sabe será buena para Asturias”.