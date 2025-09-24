Barbón, las croquetas y una monja de su infancia: las anécdotas que deja el debate de orientación

Seis horas dan para mucho, sino que se lo digan a los diputados asturianos. La segunda sesión del debate de orientación política, o debate sobre el estado de la región, como ha terminado por denominarse, fue extensa e intensa. Los portavoces de la Junta General del Principado intercambiaron acusaciones, reproches y propuestas. Pero también anécdotas, algo a lo que es muy ducho el presidente del Principado.

Durante la réplica a la diputada de Vox, Adrián Barbón anunció que ante la imposibilidad de sacar adelante la oficialidad del asturiano y el eonaviego se va a redactar y publicar la estrategia de normalización llingüística “para proteger las lenguas de Asturias". Fue aquí cuando decidió regalar a los presentes un recuerdo de su infancia.

Evocó el jefe del Ejecutivo a sor Dolores, esa monja que cuando él tenía tres años le pilló en el comedor del colegio tirando tres croquetas detrás de un radiador y le hizo comer doce. "Vamos a publicar la estrategia de normalización llingüística de Asturias porque como decía sor Dolores, si no quieres caldo, tres tazas", señaló.

No fue este el único detalle personal que Barbón sacó a relucir en el debate. Habló también de su hermano, que fue autónomo y por el que conoce muy bien la situación que viven los emprendedores asturianos, y reveló las consecuencias físicas que le dejó la pandemia.

Contó Barbón que tras sufrir covid por segunda vez le quedó una lesión por la cual su voz no es la misma que antes. Desde entonces “sufre mucho” y a pesar de estar “en tratamiento continuo”, la enfermedad tiene su complejidad. “Le agradezco que mi voz le parezca guapa”, le dijo a Carolina López, portavoz de Vox, porque reconoció “a mí no me lo parece, echo de menos la potencia que tenía”.

Tuvo Adrián Barbón muchos chascarrillos a lo largo de las seis horas de debate. En las distintas intervenciones se sirvió de varias tarjetas ilustrativas, para “hacerlo más entretenido”, y suya fue también una de las anécdotas de la mañana. Rozando las cinco horas de debate, y con el cansancio haciendo ya mella, el presidente se tiró por encima el vaso del agua que les ponen para hidratarse durante las largas discusiones.

“¡La que acabo de montar! No pasa nada, una avería”, dijo quitándole importancia al incidente. Y reconoció: “Esto me pasa muchas veces en casa, así que nada de alarmarse”.