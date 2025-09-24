Carolina López (Vox) advierte que "Asturias se muere" mientras el Gobierno "inaugura chiringuitos ideológicos"

La portavoz de Vox, Carolina López, acusó a Adrián Barbón de ser el "máximo responsable" de que Asturias "se muera" y de convertirla en "un geriátrico sin relevo generacional" y en "el cementerio de autónomos y emprendedores". "Siempre ha vivido de la teta pública", replicó, y por lo tanto "no tiene ni idea de lo que es ser autónomo o gestionar una empresa". Para la diputada, el socialista "entierra el futuro de Asturias mientras inaugura chiringuitos ideológicos".

La dirigente acusó al jefe del Ejecutivo de no haber hecho "nada" durante sus seis años de mandato, "ni una sola medida seria y ni una sola política real de apoyo" a las familias y empresas asturianas. Criticó que con la gestión socialista "no nacen niños, los jóvenes se van", los alquileres son "más caros" y las viviendas públicas son "inexistentes".

Puso especialmente el acento en la presión fiscal que sufren las familias, autónomos y pymes en Asturias. “Aquí se fríe a impuestos al trabajador humilde y al autónomo que abre su negocio a las seis de la mañana”, criticó. E incidió en que mientras los asturianos sufren para llegar a fin de mes, Barbón “aplaude cómo Sánchez compra votos a los separatistas con el dinero de todos”. También cargó duramente contra la gestión realizada durante la oleada de incendios del verano y reclamó que se haga público lo que está costando "la inmigración ilegal", ante la que ha pedido "tolerancia cero".

Pero no todo fueron críticas. López también lanzó durante su intervención varias pediticiones. Reclamó "más libertad económica", una mayor simplificación administrativa y un mayor apoyo a sectores como el campo y la industria, que "deben seguir siendo el ADN asturiano". Además, marcó las líneas que según Vox debe seguir Asturias para hacer frente al "panorama negro" del socialismo. Entre otras medidas, propuso un plan de natalidad y retorno del talento joven, bajada inmediata de impuestos y reindustrialización con energía barata. Asimismo, defendió la necesidad de liberar suelo público, el "fin del adoctrinamiento en las aulas" y la ganade´ria edl campo frente a Bruselas.

Estategia de normalización llingüística

Por su parte, Adrián Barbón aprovechó su intervención para seguir lanzando medidas, que se suman al listado de 52 proyectos lanzado en la sesión de ayer. En este caso, adelantó que ante la imposibilidad de sacar adelante la oficialidad del asturiano y el eonaviego se va a redactar y publicar la Estrategia de normalización llingüística "para proteger las lenguas de Asturias".

Asimismo, se va a elaborar un protocolo de prevención y actuación ante emergencias que afecten al patrimonio mundial reconocido por la Unesco y que espera que Vox le dé su apoyo cuando se incluya en el presupuesto autonómico del próximo año.

Barbón lamentó que desde Vox se diga que Asturias se muere y se dé una imagen tan tétrica de Asturias cuando hay datos irrefutables, como que hay 25.000 empleos más que al inicio de su mandato, menos parados, más población, más empresas y una menor deuda pública. "Más allá de saber que hay una conspiración que se llama Agenda 2030, que Bill Gates o Pedro Sánchez son los culpables de todos los males del mundo, no me queda clara su propuesta", comentó en alusión a que la diputada del Vox "no hizo ni una sola propuesta".

El presidente del Principado también quiso lanzar un mensaje de advertencia e incidió en que para frenar la involución que representa esta formación hacen falta "gobiernos reformistas y progresistas que sean capaces de pararles los pies democráticamente": "Vox solo trae a esta Cámara odio, y frente a ese odio yo reivindico la esperanza".