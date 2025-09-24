Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

Los cuatro años de cárcel que se esperaban para el festivalero del Aquasella que agredió brutalmente a varios agentes de la Guardia Civil, en especial a uno que estuvo de baja durante meses, ha quedado reducido a nueve meses de prisión y 200 euros de multa. J. L. P. D. C., vecino de 30 años de Alcorcón (Madrid), acordó esta condena con el ministerio público en un juicio celebrado recientemente en un juzgado de lo penal de Oviedo. El "agresor del peluquín" -conocido así porque llevaba bisoñe- pasó algún tiempo en prisión después de que el Juzgado de Cangas de Onís ordenase su encarcelamiento en diciembre de 2023. Previamente, poco después de que se produjeron los hechos, en agosto de ese mismo año, había sido puesto en libertad, en una decisión que despertó la indignación social y del colectivo de agentes.

El joven había sufrido un brote psicótico, presumiblemente por la ingesta de drogas. No se dejaba ayudar por los servicios sanitarios y, finalmente, tuvo que ser reducido y sedado. En mitad del complejo operativo para reducirlo, fue cuando se empleó con gran violencia y gritando cosas incongruentes contra los guardias civiles que intervenían, resultando varios de ellos heridos. La secuencia de las imágenes deja muy clara la agresividad sin control del hombre, que acabó siendo sedado por los sanitarios, a los que no había dejado actuar después de que él mismo llamase a los servicios de emergencias tras sentirse "paranoico".

El agresor resultó ser un viejo conocido de las autoridades, que contaba ya con antecedentes. Pese a ello, la jueza de Cangas de Onís decidió dejarlo en libertad provisional a la espera de juicio, algo que hizo que se movilizasen a través de comunicados algunas asociaciones de guardias civiles; entre ellas, la mayoritaria Jucil, que anunció que se iba a personar en la causa judicial.

Finalmente, tras varios recursos de las acusaciones, se consiguió revertir el auto de libertad provisional para J. L. P. D. C., que sí entró en prisión provisional. Esa estancia en prisión ha contribuido a suavizar la condena que finalmente le han sido impuesta.