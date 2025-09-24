Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

El agente que recibió la peor parte estuvo de baja durante meses a consecuencia de las lesiones sufridas

VÍDEO: La difícil y arriesgada maniobra para reducir y tranquilizar el violento agresor de Cangas de Onís

VÍDEO: La difícil y arriesgada maniobra para reducir y tranquilizar el violento agresor de Cangas de Onís

Nuria M. Morán

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los cuatro años de cárcel que se esperaban para el festivalero del Aquasella que agredió brutalmente a varios agentes de la Guardia Civil, en especial a uno que estuvo de baja durante meses, ha quedado reducido a nueve meses de prisión y 200 euros de multa. J. L. P. D. C., vecino de 30 años de Alcorcón (Madrid), acordó esta condena con el ministerio público en un juicio celebrado recientemente en un juzgado de lo penal de Oviedo. El "agresor del peluquín" -conocido así porque llevaba bisoñe- pasó algún tiempo en prisión después de que el Juzgado de Cangas de Onís ordenase su encarcelamiento en diciembre de 2023. Previamente, poco después de que se produjeron los hechos, en agosto de ese mismo año, había sido puesto en libertad, en una decisión que despertó la indignación social y del colectivo de agentes.

El joven había sufrido un brote psicótico, presumiblemente por la ingesta de drogas. No se dejaba ayudar por los servicios sanitarios y, finalmente, tuvo que ser reducido y sedado. En mitad del complejo operativo para reducirlo, fue cuando se empleó con gran violencia y gritando cosas incongruentes contra los guardias civiles que intervenían, resultando varios de ellos heridos. La secuencia de las imágenes deja muy clara la agresividad sin control del hombre, que acabó siendo sedado por los sanitarios, a los que no había dejado actuar después de que él mismo llamase a los servicios de emergencias tras sentirse "paranoico".

El agresor resultó ser un viejo conocido de las autoridades, que contaba ya con antecedentes. Pese a ello, la jueza de Cangas de Onís decidió dejarlo en libertad provisional a la espera de juicio, algo que hizo que se movilizasen a través de comunicados algunas asociaciones de guardias civiles; entre ellas, la mayoritaria Jucil, que anunció que se iba a personar en la causa judicial.

Finalmente, tras varios recursos de las acusaciones, se consiguió revertir el auto de libertad provisional para J. L. P. D. C., que sí entró en prisión provisional. Esa estancia en prisión ha contribuido a suavizar la condena que finalmente le han sido impuesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  2. El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
  3. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  4. El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
  5. La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
  6. Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
  7. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  8. La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final

Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

Barbón, las croquetas y una monja de su infancia: las anécdotas que deja el debate de orientación

Barbón, las croquetas y una monja de su infancia: las anécdotas que deja el debate de orientación

La huida del "testaferro" de la "operación Matta" que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel

La huida del "testaferro" de la "operación Matta" que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel

Día de Asturias para recuperar la sonrisa en Valencia y maratón de fiestas en los centros asturianos

Día de Asturias para recuperar la sonrisa en Valencia y maratón de fiestas en los centros asturianos

Las reacciones (y anuncios) de Barbón frente a los ataques de la oposición: sin "miedo" a enfrentarse a su partido por el Huerna y gratuidad de la Universidad

Las reacciones (y anuncios) de Barbón frente a los ataques de la oposición: sin "miedo" a enfrentarse a su partido por el Huerna y gratuidad de la Universidad

Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: "La investigación vive un momento ilusionante"

Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: "La investigación vive un momento ilusionante"

Medalla del Mérito Civil para Faustino Zapico y Begoña Longoria, fundadores de la UTE de la cárcel de Asturias

Medalla del Mérito Civil para Faustino Zapico y Begoña Longoria, fundadores de la UTE de la cárcel de Asturias
Tracking Pixel Contents