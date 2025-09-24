La otra crónica del debate de orientación política en la Junta: "Señoros" y poco más

Es lo que tiene abstraerse de la política y mirar a los políticos de otra forma. Acabas viendo sinergias entre enemigos irreconciliables (o no tanto) ideológicamente y divergencias (tú a Boston y yo a California) entre aquellos que van de compañeros de la causa. Ser fumador (ya está dicho) une por encima de si estás en las izquierdas o en las derechas. La forma de vestirte, también.

Ahora que la cuestión identitaria está tan de moda (le gusta mucho a la izquierda) a ver si a alguien se le ocurre organizar a los diputados asturianos por su estilismo. El debate del estado de la región (oficialmente de orientación política) es un escaparate ideal para ello. Salen grupos parlamentarios dignos del Nobel de la Paz o del premio "Princesa de Asturias" de la Concordia por la diversidad de partidos que es capaz de fusionar la forma de vestir y entender la moda.

Los calcetines de Alejandro Calvo. / Luisma Murias

No es cuestión de meter cizaña –bastante polarización hay– con lo que separa. Y sí de destacar lo que une. Por numeroso (puede que tenga la hoy inalcanzable mayoría absoluta) y muy diverso ideológicamente, en el hemiciclo de la Junta General manda el grupo de los "señoros": esos y esas que han claudicado ante la dictadura de que el traje sastre, los colores oscuros, las prendas atemporales son sinónimo de esa imagen de persona seria y no dada a frivolidades que quieren transmitir. Hay muchos y muchas, y además jóvenes. Una pena.

Ni Adrián Barbón (PSOE), ni Álvaro Queipo (PP), ni Adrián Pumares (Foro) llegan a los 50 años (incluso los dos últimos siguen instalados en la treintena), pero les cuesta hacer cualquier concesión a un estilismo más desenfadado: presidente y portavoces se embutieron en un traje oscurón y clásico, sin complemento alguno o detalle que le diera vidilla. Ni siquiera lo más fácil de tunear, la corbata, porque la azul con el escudo del Principado bordado del Presidente –llevó un pin de paloma de la paz– está ya muy vista.

Las libélulas de Tomé. / Paco Paredes

La portavoz socialista, Dolores Carcedo (57), tiró también de traje chaqueta y pantalón (de un bonito color verde oliva brillante) y la de Vox, Carolina López (40 años), se enfundó una socorrida americana blanca y camisa de rayas blancas y azules. Clásicos por predecibles aparecieron también los de IU, Xabel Vegas (47 años) y Ovidio Zapico (54 años): el portavoz, de chaqueta y camisa negra (ponerse encima la kufiya que tenía en la silla hubiera sacado el modelo un poco); el consejero, camisa clara y americana azul, look habitual de "señoro" que intentó librar sin corbata y con vaqueros (no se vieron muchos).

Hubo que bucear entre la bancada para encontrar algún detalle de color. Y lo hubo: los calcetines a rayas de colores del consejero de Alejandro Calvo, que aunque suele tirar de colores oscuros, los originales diseños de sus cazadoras, chaquetas y camisas le delatan que le gusta cuidar lo que se pone.

En el grupo Calvo (51, años, PSOE) se puede incluir a Covadonga Tomé (55 años, verso libre de la izquierda más escorada) y también Carolina López (en el otro extremo). Ambas cuidan mucho los complemento y les importa un pimiento el qué dirá. La portavoz de Vox lució manicura impecable en rojo, muchas pulseritas y medalla, y exhibió pelo recién tratado. También pasó hace poco por la peluquería Tomé, una habitual del mensaje social en camisetas. No podía olvidarse esta vez del pañuelo de apoyo a Palestina (blanco, rojo y verde), que se colocó a modo de chal y le vino muy bien para cuidarse del aire acondicionado. A falta de "camiseta protesta" dejó ver su lado presumido con un llamativo collar de libélulas comprado en el mercadillo de Luarca.

El complemento de bisutería fue de lo poco, poquísimo, que echarse a la boca para marujear en una cafetería que, por cierto, ya recuperó los pinchos tras el susto sin ellos del martes. Seis horas de debate que aguantaron los diputados bien merecía un tentempié. Los gustos de comida y bebida también son otra seña de identidad sin ideología. Pero eso para otra vez.