Dolores Carcedo (PSOE) sentencia que el PP "carece de proyecto para Asturias"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha acusado al Partido Popular de “carecer de un modelo político para Asturias” y de limitarse a reproducir los argumentarios de su dirección nacional. Durante su intervención en el debate de orientación política, Carcedo ha cerrado las alocuciones de los grupos reprochando al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que hubiera prometido desplegar un proyecto para la comunidad y que finalmente se hubiera quedado, a su juicio, en “planteamientos genéricos y propuestas aisladas”.

Críticas al discurso de la oposición

Carcedo ha sostenido que el PP ha repetido “eslóganes de precampaña eterna” y ha mantenido un “doble discurso”, presentándose como una derecha moderada en Asturias mientras “ha importado la crispación de Madrid”. Según la diputada socialista, los populares “han puesto velas a dos santos” y han actuado con “seguidismo total de Génova y Sol”.

Asimismo, ha denunciado que Álvaro Queipo “se ha recreado en resultados puntuales de determinados indicadores” sin analizar tendencias y “ha hecho afirmaciones que no se sostienen, como que los asturianos son los que más pagan de España”. También ha cuestionado la portavoz socialista que el modelo liberal y competitivo al que el PP se ha referido se haya concretado únicamente en “menos impuestos y menos burocracia”, lo que, en su opinión, equivale a “menos controles y menos garantías”.

En referencia a la alianza parlamentaria entre el PP y Foro, Carcedo ha afirmado que ese acuerdo “solo ha servido para acabar con la ambigüedad de Foro en torno a la oficialidad del asturiano, a la que ahora se oponen abiertamente”.

Defensa de la gestión del Gobierno

Frente a las críticas de la oposición, la portavoz socialista ha reivindicado la acción del Ejecutivo de Adrián Barbón, al que ha definido como “el único proyecto y realidad de Asturias". Ha recordado que el Gobierno asturiano ha alcanzado acuerdos en materia de financiación autonómica, respaldados por otras siete comunidades, y ha puesto en valor pactos recientes como el de salud mental o el plan Asturias-Educa, que ha considerado un ejemplo del compromiso con la educación pública.

Carcedo también ha destacado la defensa de los intereses regionales en materia de infraestructuras, con la exigencia de eliminar el peaje del Huerna, y en la gestión del lobo, así como las inversiones en movilidad, como la tarjeta Conecta o la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2036. En el ámbito educativo, ha subrayado la apertura del IES Margarita Salas en La Corredoria y la consolidación de la Formación Profesional vinculada al tejido empresarial.

Respecto a la batalla contra el peaje del Huerna, Carcedo ha emplazado al PP a poner de manifiesto su compromiso con la causa en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras el próximo lunes. "Que ustedes hacen seguidismo del argumentario de sus partidos en la oposición no hay duda, y no merece ya ni mención. Pero es que, además, ¿cuándo plantaron ustedes cara al Gobierno del PP desde la oposición en Asturias? Nunca", ha dicho.

En el mismo sentido, ha reprochado a Queipo que hubiera criticado al presidente Barbón por recordar que la prórroga del peaje del Huerna fue una decisión de Aznar y Cascos, una cuestión que, según Carcedo, “no es fango político sino memoria histórica”.

En sanidad, ha resaltado la apertura del consultorio de Nuevo Roces y el nuevo mapa sanitario como pasos para fortalecer el sistema público. Y en políticas sociales, ha defendido la red de derechos y servicios de Asturias, “una comunidad que cuida lo común y que mantiene la solidaridad y la acogida como señas de identidad”.

Reproches a la derecha

En su intervención, Carcedo ha acusado al PP y a Vox de insistir en una “demagogia fiscal” centrada en rebajas de impuestos que, ha asegurado, benefician principalmente a las rentas altas. Ha defendido que Asturias “necesita todos los recursos para avanzar en innovación, transformación económica, empleo de calidad, vivienda pública e identidad cultural”.

También ha recordado los “nefastos resultados” de la gestión de Foro cuando estuvo en el Gobierno autonómico, al que ha acusado de “incapacidad manifiesta de gestión”.

Diálogo con Tomé

Carcedo también ha certificado la aproximación a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé de cara a la negociación presupuestaria: "Señora Tomé, ya sé que no le gustan las frases públicas de cortejo presupuestario. Y nada más lejos de mis gustos, coincidimos. Así que, simplemente, sigamos hablando, como siempre, y también cuando llegue el proyecto de presupuestos 2026".

Llamamiento a la estabilidad

La portavoz socialista ha concluido su intervención asegurando que el Ejecutivo asturiano “ha trabajado a pleno rendimiento, con proyectos y realidades, abriendo nuevas perspectivas y centrado en gobernar, no en cábalas electoralistas”. Ha destacado que el Gobierno progresista de Barbón “ha dado buena muestra de entendimiento, avances y estabilidad” en estos dos años de legislatura, y ha subrayado que Asturias “es hoy una comunidad con oportunidades, más abierta, más conectada y más reivindicativa en Madrid y en Bruselas”.

Carcedo ha cerrado su discurso con una apelación a la esperanza y al compromiso político “desde la humildad, la cooperación y la memoria”, animando al Ejecutivo a “seguir trabajando por Asturias como lo está haciendo”.