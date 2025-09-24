Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central

La nueva sede de Duro Felguera se ubicará en el edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en La Felguera (Langreo), según confirmaron fuentes de la ingeniería asturiana. Se trata de un inmueble propiedad del Principado, de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, y situado justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini. Duro volverá a Langreo tras llegar a un acuerdo para vender su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón dentro de las medidas para evitar el concurso de acreedores.

El edificio Incuv@tic II fue inaugurado en el año 2005 con el objetivo de albergar nuevas empresas tecnológicas, al calor del desarrollo de modelos de negocio digitales en los primeros compases del siglo XXI. Finalmente, el inmueble acabó siendo alquilado a Capgemini, que desembarcó con gran ímpetu en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, donde actualmente emplea a un millar de trabajadores. No obstante, debido a la proliferación del teletrabajo tras la pandemia, la compañía francesa decidió recientemente concentrar toda su actividad en las antiguas instalaciones de Duro, dejando libre el edificio Incuv@tic II, que ahora será ocupado por la centenaria ingeniería.

Por lo tanto, la estructura corporativa y las oficinas centrales de ingeniería de Duro Felguera abandonarán el Parque Tecnológico de Gijón, donde desde 2008 trabajan aproximadamente 500 de sus 1.200 empleados, para retornar a sus orígenes históricos en La Felguera, parroquia langreana en la que en 1857 el riojano Pedro Duro Benito inició la construcción de la fábrica siderúrgica que es el germen de la sociedad.

El actual presidente de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, se reunirá hoy con el comité de empresa, que ha demandado información sobre la operación inmobiliaria, el traslado y las posibles compensaciones a la plantilla por la reubicación de su lugar de trabajo. Asimismo, se prevé que en el encuentro también se aborde el avance del plan de reestructuración de los más de 300 millones de euros de deuda que la compañía mantiene con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Principado, la banca y diferentes proveedores. En esta reorganización de pasivo se prevén pérdidas de dinero tanto para acreedores como para accionistas.

Pendientes del juez

Fuentes de la ingeniería indicaron a este periódico que el traslado a Langreo se llevará a cabo siempre y cuando se apruebe dicho plan, considerado un paso imprescindible para evitar la quiebra de la firma. El tiempo apremia. La cúpula de la compañía, controlada por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, deben presentar el plan al juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo el próximo martes, día 30, como máximo, ya que entonces expira la tercera prórroga del preconcurso de acreedores concedida por el juez.

La vinculación entre la mudanza a Langreo y la ratificación judicial sugiere la posibilidad de que el comprador de las oficinas de Duro en Gijón sea uno de los acreedores. En cualquier caso, el magistrado titular del juzgado 3 de lo Mercantil, Rafael Abril, ya advirtió al aprobar ese aplazamiento que no se otorgará otro más salvo circunstancias "extraordinarias y sobrevenidas".

En los últimos meses, Duro Felguera ya ha realizado otras medidas para tratar de aliviar sus extremas necesidades de liquidez y allanar el camino de la reestructuración. Entre ellas se encuentran la venta de El Tallerón de Gijón a la multinacional española de defensa Indra por 3,65 millones de euros, la cesión de contratos, la relajación de las condiciones financieras de la devolución del rescate de la SEPI (120 millones de euros), el abandono de las oficinas que la empresa alquilaba en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 180 empleados y del que ya se ha consumado prácticamente la mitad. Asimismo, el grupo también está explorando la venta de alguna de sus filiales, como DF Sistemas Logísticos.

Mientras tanto, en Langreo cunde la expectación por la reubicación de Duro. "Sería una vuelta a sus orígenes. El retorno al lugar que nunca debió abandonar, Langreo", señaló al conocer la noticia el teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio de Langreo, José Antonio Cases, que admitió que la ingeniería se había puesto en contacto con el Ayuntamiento de Langreo para preparar el regreso al entorno de Valnalón. Según Cases, por parte del Consistorio "se pondrán facilidades para que se instale. Dentro de la ley, cualquier licencia o gestión municipal que haya que realizar, intentaremos agilizarla para que Duro esté de vuelta en Langreo".