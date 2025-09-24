Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

Un laboratorio en la central de La Florida integra energías hidroeléctrica, solar y eólica con una potencia total que podría abastecer un millar de hogares al año

Pablo José Fernández Antomil, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Tineo; Rodrigo Fernández Prado, director del Despacho de Gestión de la Energía de EDP en España; Pablo Argüelles, director de Generación de EDP en Iberia; Pedro Vasconcelos, CEO de EDP en España y Montserrat Fernández Álvarez, alcaldesa de Tineo, durante la visita al laboratorio de hibridación energética de EDP en Pilotuerto.

Pablo José Fernández Antomil, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Tineo; Rodrigo Fernández Prado, director del Despacho de Gestión de la Energía de EDP en España; Pablo Argüelles, director de Generación de EDP en Iberia; Pedro Vasconcelos, CEO de EDP en España y Montserrat Fernández Álvarez, alcaldesa de Tineo, durante la visita al laboratorio de hibridación energética de EDP en Pilotuerto. / Luisma Murias

Yago González

Yago González

Pilotuerto (Tineo)

La minicentral hidroeléctrica de EDP en el embalse de La Florida, ubicada en Pilotuerto (Tineo) e inaugurada en 2023, se ha convertido también en un laboratorio para dar respuesta a un desafío que se manifestó con plena crudeza en el apagón del pasado 28 de abril: generar energía renovable, procedente de distintas fuentes, que garantice a la red eléctrica la suficiente estabilidad para no provocar un nuevo colapso.

El consejero delegado de EDP para España y Portugal, el portugués Pedro Vasconcelos, ha presentado este miércoles en la propia central tinetense lo que definió como el "primer laboratorio de hibridación energética". Se trata de un proyecto piloto en el que se obtienen energías hidroelécrica, eólica y solar, las cuales se almacenan en baterías para abastecer la red en función de las previsiones meteorológicas y de precios del mercado. En base a esos pronósticos, una combinación de algoritmos va calculando qué tecnología puede verter más a la red más en cada momento o, si hay excedente de energía, cuánta se puede almacenar para los momentos en que aumente la demanda. El laboratorio puede generar cada año la energía equivalente al consumo medio de 1.000 hogares, esto es, 3.500 megavatios por hora (MW/h).

El laboratorio, ubicado en una caseta junto a la presa, tiene una capacidad máxima de 718 kilovatios (kW), de los que la inmensa mayoría (700) son generados por los dos hidrotornillos de la central, de 19 metros de largo cada uno. Estos se basan en una tecnología milenaria –conocida también como "tornillo de Arquímedes" por su inventor– con la que se genera electricidad haciendo girar, con la fuerza de las aguas, un cilindro hueco con hélices situado sobre un plano inclinado.

A la energía producida por los hidrotornillos se suma la de las placas solares instaladas en el tejado del laboratorio, que producen 15 kilovatios-pico (kWp), y la de un pequeño aerogenerador colocado sobre las compuertas de la presa, que genera 3 kW.

El cerebro de todo este proceso es un pequeño panel rojo dentro de un cajetín en la pared del laboratorio. Es el llamado sistema de gestión energética (EMS, en sus siglas en inglés), denominado "Enfyo" y desarrollado por la tecnológica asturiana Enfasys. Otras empresas implicadas en el proyecto son la también asturiana Taxus, responsable del estudio del impacto medioambiental; y la gallega Norvento, que ha desarrollado las baterías.

"Nuestro objetivo es escalar proyectos piloto como este y multiplicar por mil la capacidad de hibridación energética que tenermos aquí en Tineo para desplegarla en todas nuestras plantas de España", afirmó Vasconcelos. "Lo ideal sería que cada nudo de energía renovable aunara múltiples tecnologías de generación", señaló.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  2. El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
  3. Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
  4. El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
  5. La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
  6. Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
  7. Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
  8. La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final

Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: la pena se queda en nueve meses y 200 euros

EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

Barbón, las croquetas y una monja de su infancia: las anécdotas que deja el debate de orientación

Barbón, las croquetas y una monja de su infancia: las anécdotas que deja el debate de orientación

La huida del "testaferro" de la "operación Matta" que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel

La huida del "testaferro" de la "operación Matta" que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel

Día de Asturias para recuperar la sonrisa en Valencia y maratón de fiestas en los centros asturianos

Día de Asturias para recuperar la sonrisa en Valencia y maratón de fiestas en los centros asturianos

Las reacciones (y anuncios) de Barbón frente a los ataques de la oposición: sin "miedo" a enfrentarse a su partido por el Huerna y gratuidad de la Universidad

Las reacciones (y anuncios) de Barbón frente a los ataques de la oposición: sin "miedo" a enfrentarse a su partido por el Huerna y gratuidad de la Universidad

Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: "La investigación vive un momento ilusionante"

Un químico y un ingeniero, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: "La investigación vive un momento ilusionante"

Medalla del Mérito Civil para Faustino Zapico y Begoña Longoria, fundadores de la UTE de la cárcel de Asturias

Medalla del Mérito Civil para Faustino Zapico y Begoña Longoria, fundadores de la UTE de la cárcel de Asturias
Tracking Pixel Contents