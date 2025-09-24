EDP ensaya en Tineo la combinación de tres energías renovables para estabilizar la red eléctrica

La minicentral hidroeléctrica de EDP en el embalse de La Florida, ubicada en Pilotuerto (Tineo) e inaugurada en 2023, se ha convertido también en un laboratorio para dar respuesta a un desafío que se manifestó con plena crudeza en el apagón del pasado 28 de abril: generar energía renovable, procedente de distintas fuentes, que garantice a la red eléctrica la suficiente estabilidad para no provocar un nuevo colapso.

El consejero delegado de EDP para España y Portugal, el portugués Pedro Vasconcelos, ha presentado este miércoles en la propia central tinetense lo que definió como el "primer laboratorio de hibridación energética". Se trata de un proyecto piloto en el que se obtienen energías hidroelécrica, eólica y solar, las cuales se almacenan en baterías para abastecer la red en función de las previsiones meteorológicas y de precios del mercado. En base a esos pronósticos, una combinación de algoritmos va calculando qué tecnología puede verter más a la red más en cada momento o, si hay excedente de energía, cuánta se puede almacenar para los momentos en que aumente la demanda. El laboratorio puede generar cada año la energía equivalente al consumo medio de 1.000 hogares, esto es, 3.500 megavatios por hora (MW/h).

El laboratorio, ubicado en una caseta junto a la presa, tiene una capacidad máxima de 718 kilovatios (kW), de los que la inmensa mayoría (700) son generados por los dos hidrotornillos de la central, de 19 metros de largo cada uno. Estos se basan en una tecnología milenaria –conocida también como "tornillo de Arquímedes" por su inventor– con la que se genera electricidad haciendo girar, con la fuerza de las aguas, un cilindro hueco con hélices situado sobre un plano inclinado.

A la energía producida por los hidrotornillos se suma la de las placas solares instaladas en el tejado del laboratorio, que producen 15 kilovatios-pico (kWp), y la de un pequeño aerogenerador colocado sobre las compuertas de la presa, que genera 3 kW.

El cerebro de todo este proceso es un pequeño panel rojo dentro de un cajetín en la pared del laboratorio. Es el llamado sistema de gestión energética (EMS, en sus siglas en inglés), denominado "Enfyo" y desarrollado por la tecnológica asturiana Enfasys. Otras empresas implicadas en el proyecto son la también asturiana Taxus, responsable del estudio del impacto medioambiental; y la gallega Norvento, que ha desarrollado las baterías.

"Nuestro objetivo es escalar proyectos piloto como este y multiplicar por mil la capacidad de hibridación energética que tenermos aquí en Tineo para desplegarla en todas nuestras plantas de España", afirmó Vasconcelos. "Lo ideal sería que cada nudo de energía renovable aunara múltiples tecnologías de generación", señaló.