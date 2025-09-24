Enmienda total del PP y discrepancias con IU a la vista, así será el debate de los portavoces

El debate de orientación política entra hoy en su fase más dura: la del debate de los portavoces con sus propuestas directamente con el Presidente. El peaje del Huerna volverá a ser uno de los asuntos esenciales, porque todos los partidos ven en él una batalla jugosa en la que quieren ganar réditos electorales o, al menos, no perderlos a favor de otro.

Las intervenciones de cada partido darán importantes claves. Los grupos se subirán a la tribuna por orden de mayor a menor representación, aunque el PSOE se guarda la última palabra.

El PP efectuará, todo parece indicar, una enmienda a la totalidad, no solo a la lectura positiva de lo hecho realizada por Adrián Barbón, sino a la orientación general del Ejecutivo. Álvaro Queipo lleva tiempo dando por liquidado el ciclo del PSOE, pero siempre se ha centrado en señalar los errores y abonar la crítica antes que, si quiere consolidar su imagen como alternativa, esbozar al menos un programa de Gobierno. El tono empleado por el PP y el utilizado por el presidente en la réplica constatará si existe algún mimbre para acuerdos o se trata de mera palabrería. Los populares tienen un flanco débil y se llama Gaza, pero el PSOE tiene otro que se llama financiación catalana. Con el Huerna, pese a que los socialistas no cesan de señalar a los populares como culpables, Queipo hace como quien oye llover.

Con Vox no existe posibilidad de interesección, y tanto a los socialistas como a los de Abascal les viene bien el enfrentamiento extremo. Eso sí, en ocasiones Barbón ha utilizado a Vox como herramienta indirecta de azote al PP. ¿Recuerdan aquellos piropos a Ignacio Blanco para exasperar a Teresa Mallada?

La pasada transversalidad con Foro Asturias está agotada, aunque Adrián Barbón ha tratado de resucitarla asegurando ahora que presentará la Ley de Mecenazgo que prometió a Pumares hace dos años. Es más que probable que escuchemos a Barbón volver a reprocharle a los foristas la aproximación al PP que huele a alianza electoral en 2027.

La posición de IU no será la del socio dócil. La coalición ya ha expresado lo que cree que no funciona en la relación con los socialistas (plasmado en varios documentos internos). Y desde luego no está dispuesta a que la prometida batalla "por tierra, mar y aire" contra el peaje del Huerna se resuma en fotografías en una mesa enorme (Alianza por las Infraestructuras) o informes que poco nuevo dirán más allá de lo que ya ha expresado la Comisión Europea sobre la prórroga del pago en la autopista a la Meseta. IU reclamará que sea la propia Alianza por las Infraestructuras la que constituya el motor de la reivindicación en la calle, para no dejar esa carta solo en manos de Covadonga Tomé y el expodemista Daniel Ripa, que fue quien llevó (con acierto) la reclamación ante Europa.

Habrá aroma de discrepancia en asuntos como la implantación de universidades o sanidad privadas. Incluso algún anuncio de Barbón (en cartera está proclamar ya la gratuidad de la matrícula universitaria en todos los cursos) podría generar rechazo. ¿Cómo va aceptar la coalición una gratuidad general de la Universidad y nada progresiva?

Y por último, Covadonga Tomé. Tras la intervención de Adrián Barbón ayer estaba claramente molesta. Fue un error del Ejecutivo no haberle ofertado espacios para sus reivindicaciones de cara a los próximos presupuestos. El Ejecutivo piensa que aún puede presionar al PP con las cuentas, pero ese tiempo ya ha pasado. La diputada del grupo mixto pondrá el precio de su apoyo. Barbón deberá tomar nota, sin duda alguna.