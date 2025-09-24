Fade y el sector del transporte coordinan acciones por el Huerna

La patronal FADE mantuvo ayer una reunión con las asociaciones y compañías del sector del transporte en Asturias (Cesintra, Car, Asvipymet, Casintra, Enora, Asetra y Astra) para estudiar coordinadamente las posibles iniciativas que persigan la eliminación del peaje del Huerna. En el encuentro se insistió en que resulta clave alcanzar el objetivo, sin importar "quién lidere la iniciativa ni bajo qué formato se articule". Las empresas del Transporte sopesan sumarse a la demanda presentada ante el Supremo por los transportistas gallegos contra el peaje de la AP-9, incorporando el caso asturiano.

Con todo, se esperará a conocer lo que el Principado planteará en la Alianza por las Infraestructuras, al tiempo que se insistió en el "agravio comparativo" que supone el peaje para Asturias.

El secretario general de UGT, Javier Lanero, instó al Principado a ejercer "mayor presión política ante el Ministerio" y "negociar con Madrid lo mismo que se consiguió con el plan de cercanías" y ha exigido "gratuidad para pasajeros y mercancías" en el peaje del Huerna, "hasta que se resuelva jurídicamente".

Lanero valoró el discurso de Adrián Barbón destacando que hay "anuncios muy importantes", pero reclamó "pasar de las palabras a los hechos", con "mayor empuje político" tanto del Gobierno autonómico como del nacional.

Por parte de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico reclamó a Barbón "contundencia y determinación para generar las certezas que Asturias necesita". Entre las prioridades señaladas por CCOO en su comunicado figura la reducción de listas de espera sanitarias, así como en la valoración de la dependencia o grados de discapacidad. El sindicato ha destacado que "menos tiempo de lista de espera favorece los servicios públicos y fomenta la economía plateada", en referencia al alto envejecimiento de la región. Y señaló la batalla por el peaje del Huerna como "una gran oportunidad para defender Asturias y los intereses de su ciudadanía".