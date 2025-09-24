La huida del "testaferro" de la "operación Matta" que salpica a Oubiña: se arrancó la pulsera de seguimiento que le colocaron al salir de la cárcel

Después de la muerte de tres de los presuntos cabecillas de la "operación Matta", la trama de tráfico de drogas que salpica al histórico narco Laureano Oubiña y se juzga estos días en la sección segunda de la Audiencia Provincial, uno de los principales encausados de la red es David G. R., alias "Pequeñín", un antiguo piloto de rallies (se dice que habóia llegado a tener un gran nivel) que ha puesto tierra de por medio para no responder de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, por los que la fiscal antidroga, Ana María Méndez reclama la friolera de 16 años de prisión y 1.2 millones de multa. Además de llevar a cabo labores de distribución directa de cocaína, era la persona encargada de proporcionar los medios materiales necesarios que en cada momento necesitase la organización, y actuó como “testaferro” dando cobertura económica y material con apariencia de legalidad a la misma.

El caso es que David G. R. quedó en libertad bajo condición de llevar una pulsera para facilitar el control telemático de sus movimientos. No sirvió de mucho. Se la arrancó y salió del área de control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este sotobarquense residente en la calle Fruela de Piedras Blancas, y ahora en paradero desconocido, tiene mucho que explicar del funcionamiento de esta trama.

A través de su empresa “Next Motor Ocasión SL” de la que era administrador único y que funcionaba con fondos de origen ilícito, facilitó los vehículos, valorado alguno de ellos en más de 100.000 euros, que en cada momento Ricardo Cortés Gil consideraba necesarios, no solo para el transporte de la cocaína sino también para mantener entrevistas con proveedores o distribuidores. También se encargaba de realizar reservas de hoteles (incluso de más de 500 euros la noche) en los desplazamientos de los demás procesados, cuando era necesario para negociar partidas de sustancias estupefacientes y todas las labores de intendencia necesarias para el desarrollo de las operaciones, siempre según la Fiscalía.

En el registro realizado en su casa se hallaron dos envoltorios de plástico con 307,06 gramos de cocaína valorada en 27.475,47 euros, 17 tabletas de resina de cannabis que una vez analizados arrojó un peso de 866,96 gramos, valorado en 5.080,38 euros.

En una bolsa de deporte se encontraron además una pistola marca Llama, de 9 milímetros, con un cargador con cinco balas; también una pistola Mitchel Arms Gold Series 95, calibre 45 ACP; una tercera pistola, marca Star calibre 9mm 380 con cargador municionado que no se encuentra en correcto estado de funcionamiento; otra pistola marca Llama calibre 9mm; 14 cartuchos de 9mm, una caja de munición con 18 cartuchos, cinco cartuchos de 9mm. Las armas, que estaban al servicio de la organización para el cumplimiento de sus fines, se encontraban en perfecto estado y funcionamiento, no disponiendo ninguno de los procesados de licencia para la tenencia de las mismas.

Además de una báscula de precisión, una caja con 14 relojes de pulsera de diversas marcas como Jaguar, Tissot, Rolex, Gucci, una libreta con anotaciones, un maletín con un ordenador portátil, un televisor marca Samsung y diversa documentación En el momento de su detención David Guardado portaba 155 euros, un terminal de telefonía, y la llave del vehículo Passat 7217 GJS en cuyo interior se encontró un teléfono móvil.

David G. R. financiaba las operaciones solicitando prestamos de hasta 138.000 euros, o pagando el alquiler de las viviendas en las que se escondían dos de los cabecillas, el jefe, Ricardo Cortés, fallecido, y Micael F. S.

En la jornada de este miércoles prestó declaración uno de los acusados a los que se vincula con David G. R., el naveto José María A. M., con un negocio de venta de vehículos en Nava. La Fiscalía considera que, siguiendo instrucciones de Ricardo Cortés, para poder introducir en el circuito financiero 11.000 euros, José María A. M., efectuó con esta intención una transferencia a la cuenta de Nexmotor, el 24 de octubre de 2017, que con posterioridad David G. R. sacó a través de cuatro reintegros, uno el mismo día y otros tres el día 26 octubre.

José María A. M. explicó que el ingreso era en realidad la devolución del pago de un cliente por un coche, y que desconocía que la cuenta perteciese a David G. R., al que tiempo atrás había vendido medio centenar de coches para su negocio de Piedras Blancas, aunque al final había roto relaciones. "Dejé de venderle coches y me dejó a deber dinero. Iba con compañías que no me gustaban, con lo que podía tener problemas. Para reducir la deuda, me puso las ventanas del piso", declaró ante los magistrados de la sección segunda.

Luego le perdió la pista: "Se esconde, no aparece, siempre tiene el mismo modus operandi".

En la jornada de este miércoles, otra acusada, a la que tuvieron que llevar a la Audiencia esposada, Alina A. C., se declaró autora de los hechos, y quedó en libertad.

El juicio sigue este jueves con las declaraciones de los investigadores de la Guardia Civil.