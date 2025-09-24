IU pide a Barbón una manifestación contra el peaje del Huerna y que él también participe; el Presidente recoge el guante, “sin protagonismo”

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha exigido a Barbón que sea la Alianza por las Infraestructuras la que convoque una movilización social contra el peaje del Huerna, para evitar que el PP convierta en bandera una decisión, la de prorrogar el peaje, que tomó un gobierno de Aznar, y que ningún otro colectivo (referencia a Covadonga Tomé y Somos, sin citarlos) tenga la iniciativa. En esa manifestación, ha dicho, debe estar también el propio Barbón.

El discurso de Vegas ha resaltado los logros del Ejecutivo, los debidos a la presencia de IU en el Ejecutivo, pero también ha señalado las discrepancias entre los socios; unas discrepancias que IU no abandonará y ante las que pondrá "pie en pared".

En su réplica, Barbón ha aceptado que la Alianza de las Infraestructuras aborde "la movilización social" contra el peaje del Huerna, pero rechazó "protagonismos", en referencia a su propio papel. Barbón ha aceptado la propuesta planteada por IU de abordar ventajas en las matrículas de másteres y advirtió que la FSA se opone a cambiar la fecha del Día de Asturias, aunque está dispuesto a resaltar el protagonismo del Día de la Bandera, el 25 de mayo, fecha que IU propone como alternativa. Barbón ha destacado la paradoja de que fuese el Partido Comunista el que propuso la fecha del 8 de septiembre, "y Alianza Popular votó en contra".

También agradeció el compromiso expresado por IU por la continuidad del gobierno progresista a partir de 2027, y afirmó que "el PP solo entenderá que debe despegarse de Vox con una nueva derrota electoral".

Veto a negocios israelíes

Xabel Vegas ha dedicado el inicio de su intervención a señalar, con énfasis, el “genocido de Israel contra el pueblo palestino”, la “mayor masacre contra la población civil desde la Segunda Guerra Mundial”. Esa declaración, con la mirada puesta en especial a las reticencias del PP y Vox a utilizar esa calificación, también tuvo mensaje para Barbón. Por eso ha reclamado al Gobierno del Principado y a “todas las instituciones” asturianas que “rompan cualquier vínculo, de la naturaleza que sea, con cualquier institución o empresa israelí, empezando por la farmacéutica Teva Pharma”.

Barbón ha indicado que el Principado anulará todas las posibles prórrogas de ese contrato y evalúa jurídicamente cómo anular el actual.

Compromiso por el gobierno progresista

En su intervención, IU-Convocatoria por Asturies ha resaltado el compromiso de la organización con el gobierno progresista y “la estabilidad institucional”, y que esa unidad se prolongue “más allá de las próximas elecciones”. Fue un compromiso ese, el de la estabilidad, que IU y las organizaciones aglutinadas bajo la marca Convocatoria (Sumar e Izquierda Asturiana) establecieron en la votación de Presidente, antes incluso de que comenzase a negociarse un gobierno de coalición. Pero, y ahí ha ido la primera advertencia del socio, “nos preocupa si usted y su partido comparten con nosotros ese mismo compromiso de que la izquierda siga siendo mayoritaria a partir de mayo del 27”.

¿Dónde está la duda? “Lo haré desde la honestidad y la lealtad”, ha dicho Xabel Vegas: “Conjugue usted menos la primera persona del singular y más la primera persona del plural. Menos el yo y más el nosotros. Porque lidera usted un gobierno de coalición compartido por dos proyectos políticos diferentes que quieren y deben entenderse”.

Ese mensaje ya ha marcado el tono de la exposición: remarcar la parte de gestión relativa a la consejería en manos de Ovidio Zapico, coordinador de IU, y señalar las discrepancias. Y señalar que “este gobierno no es continuidad del anterior”, al que IU achaca demasiada complaciencia “con los intereses particulares de determinados grupos privados”.

Vivienda y derechos ciudadanos

Esa voluntad “transformadora” de la coalición se plasma, ha dicho Vegas, en “el corazón económico y social de la acción gubernamental y garantizar que la vivienda y los derechos ciudadanos sean piezas centrales de la acción del ejecutivo”, demandando así la potestad de IU para refererise a la acción del Ejecutivo más allá de sus responsabilidades en el Gobierno.

El balance de vivienda ha pasado por señalar que “se ha recuperado la iniciativa política que antes de 2023 era prácticamente inexistente”, con una próxima Ley de Vivienda “pionera” y un refuerzo de Vipasa. También la reactivación de “instrumentos olvidados como Sedes” o la aplicación de la legislación estatal con la declaración de zonas tensionadas.

En materia de derechos ciudadanos, destacó la futura Ley LGTBIQ+, pero pidió a los socialistas que “dejen de bloquear esa ley”. “Les toca a ustedes mover ficha”, ha recalcado. También ha resaltado las medidas en memoria democrática: “En estos tiempos en los que el fascismo campa a sus anchas con sus discursos de odio, es más importante que nunca hacer un ejercicio de memoria para que los episodios más oscuros de nuestra historia no se vuelvan a repetir”, ha señalado.

Por último, ha destacado la labor para la aplicación de la Agenda 2030 o el fortalecimiento de la protección a los consumidores, con especial énfasis en la futura ley que impedirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

Revisión global

Pero como ya ha dejado claro desde el inicio Xabel, su discurso no ha obviado los puntos de conflicto, aunque también en los que IU-Convocatoria alteró la inercia del PSOE. Así, se ha referido a la reforma fiscal, “basada en la progresividad”. Esa decisión, más las medidas en vivienda y derechos “no hubieran sido posibles sin nuestra presencia en el ejecutivo”.

Pero en el repaso de la sombra, Vegas ha ejercido una “autocrítica” dirigida al conjunto del Ejecutivo.

“Error muy grave” en el conflicto educativo

Sin ambages, Vegas calificó de “error muy grave” la gestión del conflicto educativo, sin capacidad para dar respuesta a las demandas legítimas del profesorado y con decisiones sin coordinación con IU. “No vieron un conflicto latente o no quisieron verlo”.

Universidades privadas, un despropósito

Para la coalición, la autorización de universidades privadas es “un despropósito que no tiene no tiene cabida en un proyecto progresista”. De ahí que pidiese una mayor defensa de la Universidad de Oviedo y “alzar la voz la voz frente a los ataques que en los últimos meses ha sufrido el rector de la Universidad de Oviedo por parte del alcalde de Oviedo y de algunos lobbies empresariales de sobra conocidos por todos”, una referencia clara a la Cámara de Comercio de Oviedo.

Respecto a la propuesta de Barbón de abordar en la negociación presupuestaria la gratuidad de todos los cursos universitarios, Vegas ya apuntó que su organización planteará ayudas para los “másteres de las clases trabajadoras”.

La clínica Quirón, una incoherencia

Vegas ha dicho que la instalación del hospital Quirón en Gijón es “incoherente con la defensa de la sanidad pública”. También ha visto incoherente cualquier tentación de sucumbir a las presiones y rebajar los incentivos de los médicos que se ciñen a la actividad en la sanidad pública.

Costco, Salave y los proyectos estratégicos

“El riesgo de aplicar la Ley de Proyectos Estratégicos para bendecir operaciones como Costco o Salave sería un fraude político. Señor presidente, un hipermercado no es un proyecto estratégico, y una mina a cielo abierto con gravísimos riesgos ambientales tampoco lo es”, ha dicho.

En otras cuestiones, también avisó de que la tasa turística “no colma completamente nuestras expectativas”, pero lo considera un primer paso, por lo que pidió que no duerma el sueño de los justos en un cajón. Ha demandado también un impulso a la gestión de residuos y señaló que Cogersa también debe ser un referente “en la generación de energía verde”.

Política ambiental

Recordando el eslógan de “Paraíso natural” del gobierno de Pedro De Silva, IU ha señalado un retroceso en las políticas ambientales y destacó que es “injustificable retraso en la aprobación del reglamento de la ley de calidad ambiental” y advirtió de que “la lucha contra la burocracia no se puede convertir en ningún caso en una lucha contra las garantías y los controles”.

Cumplimiento de lo acordado

Para garantizar la continuidad del gobierno progresista más allá de 2027, Xabel Vegas ha pedido el cumplimiento del acuerdo actual: “la palabra dada ha de ser palabra cumplida”. Por eso ha demandado un Pacto por los Servicios Públicos y reclamó que se ponga en marcha el Pacto por el Medio Rural para frenar “el giro conservador y populista que han evidenciado las elecciones en el campo asturiano”, por lo que ha demando “una política forestal valiente”, señalando la aplicación de los “contratos territoriales de explotación” que permitirían que “sean sus propios habitantes quienes cuiden y aprovechen los recursos forestales”.

No ha faltado la reiterada exigencia a cumplir el objetivo del 0,7% del presupuesto para cooperación al desarrollo. Y ha demandado un compromiso frente a la siniestralidad.

El accidente de Cerredo

Xabel Vegas ha asegurado que su partido no permitirá “cualquier intento de instrumentalizar la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo”, y no tolerará “una administración que mire para otro lado mientras los trabajadores y las trabajadoras asturianas se enfrentan a unas condiciones inhumanas impuestas por empresarios sin escrúpulos”.

Pie en pared

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias ha advertido que IU no acallará su discrepancia: “Pondremos pie en pared”, ha destacado.

Peaje del Huerna

Criticando la decisión por un gobierno del PP de prorrogar el peaje, Vegas ha resaltado que ni permitirá que los populares “pretendan aparecer ahora como los adalides de la supresión”, ni que “nadie pretenda capitalizar este asunto”. Por ello, ha pedido que el gobierno de Asturias impulse, a través de la Alianza por las Infraestructuras, la movilización para eliminar el peaje, “contando con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de Asturies sin excepción; la suya incluida señor presidente”. “Sería un error histórico que no fuera así”, ha señalado.