Los más jóvenes se preparan para "tomar la palabra" en los Premios "Princesa de Asturias"

¿Cuál es la conexión entre Julio Cortazar y Byung-Chul Han? ¿Y qué relación tiene Han con Mr. Wonderful? La respuesta la tienen los alumnos de 1.º de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Leopoldo Alas Clarín, que esta mañana, en la clase de Lengua Castellana y Literatura, reflexionaron sobre esos asuntos guiados por su profesora, Lorena Villamil, y a instancias de la Fundación Princesa de Asturias. A través del programa educativo "Toma la palabra", la institución acerca a niños y adolescentes la figura de los galardonados en cada edición de sus premios y les anima a ahondar en su contribución a la sociedad.

Ayer, en el IES Clarín, se habló y se pensó sobre Han, el filósofo surcoreano, nacionalizado alemán, que ha teorizado sobre la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia, y que es el último ganador del premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades. La profesora fue desvelando el núcleo del ideario de Han, descubriendo a sus discípulos los sibilinos mecanismos a los que el liberalismo económico y político recurre para mantener su maquinaria bien engrasada y produciendo incesantemente. Para hacerlo Lorena Villamil recurrió al ingenio literario de Cortazar y a su "Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj", sobre cómo las cosas que poseemos acaban poseyéndonos, y al marketing motivacional de Mr. Wonderful, que promueve el individualismo y genera expectativas poco realistas, y así les hizo caer en la cuenta de las ideas en torno a las que giran los libros de Han.

Fuera de la comunidad

En toda Asturias, los estudiantes preparan desde hace varios días sus trabajos para la décima edición de «Toma la palabra», un programa cultural y formativo en el que participan centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. La convocatoria se ha extendido en los últimos años a centros invitados de fuera de la comunidad.

Desde su puesta en marcha en 2015 han participado en él 55.747 alumnos de 259 colegios e institutos asturianos. En 2020, el programa fue suspendido por la pandemia de covid-19 y en 2024 la Fundación convocó una edición extraordinaria por el décimo aniversario de la Princesa de Asturias en la presidencia de honor de la institución.

Este 2025, además de la actividad «Vive la filosofía», dedicada a Byung-Chul Han, en la que hoy trabajaban los alumnos del IES Clarín, la Fundación Princesa de Asturias ha propuesto otras, cada una dedicada a uno de los premiados de este año. A Eduardo Mendoza, por ejemplo. "Si yo fuera Gurb…" propone a los chavales que se pongan en la piel del protagonista extraterrestre de su novela "Sin noticias de Gurb" y que exploren la naturaleza humana como si acabaran de aterrizar en el planeta. En ello andaban ayer los alumnos de 3.º de la ESO del IES Aramo, también en Oviedo. "Primero leímos el libro en clase", explicó su directora, Nidia Fernández, que es profesora de Lengua Castellana y Literatura.

Se les contó en qué contexto había surgido la narración –los años previos a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992– y cómo se publicó –por entregas, en 1990 en el periódico "El País"–. Hay mucha información que a los adolescentes les resulta absolutamente desconocida. «No saben quién es Marta Sánchez y el conde duque de Olivares ni te cuento», corroboró Nidia Fernández. En el IES Clarín, donde los alumnos también realizan la misma actividad, Lorena Villamil lo confirmó: "No saben ni que hubo unas Olimpiadas en Barcelona". El trabajo sobre la obra de Mendoza les sirve para aprender algo de historia, además de literatura.

Vínculo de años

La implicación de los centros asturianos en el programa "Toma la palabra" viene de largo. En el Aramo empezó con la anterior directora, Carmen Calero. En el transcurso de esta década el centro recibió la visita de varios premiados y sus alumnos tuvieron oportunidad de presentarles a algunos personalmente sus trabajos. La biblioteca del centro lleva desde hace unos meses el nombre de Emilio Lledó, que lo visitó en 2015, a su paso por Oviedo para recibir el premio «Princesa de Asturias» de Comunicación y Humanidades y, una segunda vez, al año siguiente.

Nidia Fernández asegura que el programa "Toma la palabra" tiene éxito entre los chavales, que "se implican mucho y se apuntan a todas las actividades". El 6 de octubre los trabajos que resumen la actividad de estas semanas deberán estar listos y entregados. Cuando los galardonados de esta edición lleguen a Oviedo, los chavales tendrán oportunidad de mostrárselos y comentarlos con ellos.