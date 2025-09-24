¿Llegará el veranillo de San Miguel a Asturias? Esto es lo que dice la Aemet, que mira de reojo al huracán "Gabrielle"

¿Llegará el veranillo de San Miguel? Después de varios días de lluvias e incluso frío, esa es la pregunta que se hacen muchos asturianos con el deseo de que el calor no se despida. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dice que sí, que llegará el veroño, al menos a nivel de temperaturas. Los termómetros alcanzarán el viernes (que será el mejor día de todos) máximas de hasta 24 grados en el Suroccidente de la región. El fin de semana, el mercurio rondará los 20-22 grados.

El hucarán "Gabrielle"

La mala noticia es que no se descartan lluvias para el sábado y el domingo. ¿El motivo? La llegada del huracán "Gabrielle", que sigue desplazándose hacia las islas Azores, según la Aemet. Eso sí, que no cunda el pánico, "Gabrielle" llegará a la Península Ibérica convertida ya en borrasca y podría provocar "mal estado de la mar, viento intenso y lluvias en el oeste peninsular".

Predicción por días

En concreto, para el sábado la Agencia Estatal de Meteorología prevé "cielos velados de nubes altas que irán cubriéndose de nubosidad media a partir del mediodía. No se descartan brumas y algún banco de niebla durante la madrugada en Picos de Europa. Posibles lluvias débiles al final del día, más probables cuanto más al oeste". Para el domingo se esperan "cielos nubosos con nubes bajas. Brumas y nieblas matinales en el interior. No se descartan lluvias y lloviznas débiles durante la segunda mitad del día, menos probables en el extremo sur".

Antes, mañana, jueves, habrá solazo en todo el Principado y las temperaturas rondarán los 21 grados de máxima. El viernes también dominará el buen tiempo, con cielos despejados, con una ligera subida de los termómetros.