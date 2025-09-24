Medalla del Mérito Civil para Faustino Zapico y Begoña Longoria, fundadores de la UTE de la cárcel de Asturias

Fundaron en 1992 la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), un modelo de referencia en España y fuera de nuestras fronteras. Faustino Zapico y Begoña Longoria se jubilaron hace justo un año, pero han vuelto a la actualidad con el anuncio hecho por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, durante los actos de La Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias, en San Cucao de Llanera. Y es que el Gobierno de España ha concendido la Medalla del Mérito Civil a la pareja, a propuesta de la Delegada, por su esfuerzo en pro de la rehabilitación y resinserción de los reclusos.

La directora de la prisión, Nieves Martínez. / Luisma Murias

Fue uno de los polos de atención de unos actos que se iniciaron a mediodía con una misa en la iglesia de San Cucao de Llanera, y prosiguió con la entrega de distinciones en el restaurante Peña Mea, seguido de un vino español. La directora de la cárcel, Nieves Martínez, resaltó el incremento de reclusos que se ha experimentado en el último año, pasando de 965 a más de 1.050, lo que supone un aumento del 9 por ciento.

La Delegada del Gobierno, durante su discurso, con el presidente del TSJA y la alcaldesa de Llanera al fondo.. / Luisma Murias

"Observamos una tendencia leve pero constante que nos acerca a cifras previas a la pandemia. También apreciamos un cierto incremento en condenas de corta duración por delitos de tolerancia contra la seguridad del tráfico y violencia de género, entre otros", añadió la directora de la prisión.

La directora de la prisión, la Delegada del Gobierno y el presidente del TSJA. / Luisma Murias

Martínez indicó que la cárcel ha incorporado a 100 nuevos funcionarios, para cubrir la marcha por jubilaicón de expertos profesionales. La plantilla asciende a 525 personas. "Este dato es similar al del año pasado, con la particularidad de que son bastantes más los funcionarios de carrera y menos los de prácticas. Confiamos en que esta tendencia se consolide y que en el próximo concurso de traslados se sigan ofertando plazas suficientes, sobre todo de funcionarios de vigilancia, para compensar las jubilaciones que aún están por llevar", deseó. Además, hay 300 voluntarios pertenecientes a 30 entidades.

Resaltó la colaboración con la directora del Archivo Histórico de Asturias, situado en la antigua cárcel de Oviedo, cuya directora, Concepción Paredes, recibió la medalla de bronce del Mérito Social Penitenciario que concede la Secretaría de Institucione Penitenciarias.

Autoridades asistentes al acto. / Luisma Murias

"Por fin podemos afirmar que la conservación de la memoria penitenciaria de Asturias estará a buen recaudo en el Archivo Histórico, al que hemos transferido en ejercicios anteriores alrededor de 50.000 expedientes de reclusos, labor que continuaremos desarrollando. Y además quiero anunciar que está en marcha el proyecto de creación de una gran base de datos integrada con las fichas personales históricas de quienes estuvieron privados de libertad en el pasado, que serán remitidas al Archivo en los próximos meses. Seremos así el primer centro penitenciario de España que proceda a hacer realidad esta transferencia de fichas, contribuyendo a la protección de documentación de sumo interés para la reconstrucción vital de muchas personas, constituyendo una fuente importantísima para la investigación histórica", anunció.

Asistentes al acto de La Merced en Llanera. / Luisma Murias

La directora, que indicó que "la UTE goza de buena salud", al igual que los módulos de respeto, especialmente el número 4, y el módulo de aislamiento, donde se desarrolla un programa con la vista puesta en la rehabilitación, finalizó indicando que "el trabajo penitenciario no siempre es visible, pero sin duda es decisivo para la paz social".

Siguió el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, tercera autoridad de la región, quien disculpó la ausencia de la jueza de vigilancia penitenciaria, Marí Elvira Gutiérrez, al tener prevista la vista de un juicio. Chamorro abundó en la idea de que "la paz social, la seguridad, que es un valor que da la Constitución, y la libertad, se aseguran a través de un sistema jurídico donde los centros penitenciarios, el cumplimiento de las penas forma una pieza clave", también para garantizar "un sistema que además, como establece la Constitución, busca no solo expiar la culpa y, por tanto, cumplir la condena, sino también la reinserción de quienes han sido condenados".

La directora de la prisión, la Delegada del Gobierno, el presidente del TSJA y la alcaldesa de Llanera entregan un reconocimiento por su trayectoria al funcionario Juan José Menéndez-Morán. / Luisma Murias

Por su parte, la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, resaltó que la fecha de la festividad de la Merced "nos recuerda que todo ser humano tiene la capacidad de reconstruirse, de reconducir su vida y de volver a empezar. En el corazón de Asturias, nuestro centro supone mucho más que un lugar de custodia y se ha consolidado como un espacio de atención y de transformación".

Citando a Concepción Arenal, indicó que "si lo único que la sociedad ofrece al penado es represión, se estarán sembrando las semillas del resentimiento y perpetuando la exclusión. Por eso ha sido tan importante la humanización de las prisiones para avanzar hacia el propósito de la reinsección".

"La humanización supone reconocer que toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y comprender que la justicia no se agota en la sanción, sino que alcanza su mérito en la reparación y la reconciliación", añadió.

"El Gobierno de España está firmemente comprometido en avanzar hacia un modelo penitenciario más humano, inclusivo y restaurativo. Un compromiso que se refleja, además, en el esfuerzo inversor que se está llevando a cabo en los últimos tiempos y que este año se centra en actuaciones para el mantenimiento y remodelación de las instalaciones", indicó. Y finalizó anunciando la ya citada medalla para Zapico y Longoria, fundadores de la UTE.

Faustino Zapico y Begoña Longoria, tras su jubilación. / LNE

Luego llegarían las distinciones. Recibieron una mención honorífica por sus 25 años de carrera los funcionarios José Antonio Camacho Gutiérrez, Romás Granda González y Secundino Valdés Martínez. Fueron distinguidos con una placa por sus 40 años de dedicación a las Instituciones Penitenciarias los funcionarios Rafael Barroso Castañón, Cipriano Familiar, José Antonio Gorostiaga Fernández, José Ramón Paniagua Miguélez, Hipólito Peláez Álvarez, Jesús Tercero Pintado y Matilde López Caballeros. A su vez recibió una placa de reconocimiento a su trayectoria profesional ejemplar Juan José Menéndez-Morán Marcos.

Por otro lado, por parte de la Secretaría de Instituciones Penitencias, se entregó la medalla de plata al Mérito Social Penitenciario a María José Mora de la Viña, interventora regional de Hacienda en Asturias, y la de bronce a la ya dictada directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes. También se entregó la medalla de plata, en reconocimiento a servicios relevantes, a la psicóloga de la prisión Camino Reinares Fernández. Finalmente, por su actuación relevante en las tareas asignadas y la satisfactoria prestación del servicio, se otorgó mención honorífica a la funcionaria en prácticas Melanie Llamas Fernández.