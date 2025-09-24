Los profesores universitarios inician protestas por una mejora salarial

Los representantes sindicales del personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo inician mañana un calendario de movilizaciones para exigir al Principado la actualización y regulación de los complementos autonómicos por docencia e investigación. La primera concentración será frente a las puertas de la entrada superior de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a las 13 horas.

Explican que dichos complementos, acordados por primera vez en 2004, llevan sin actualizarse desde hace diecisiete años, aduciéndose el límite fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado para la actualización salarial del sector público. Esto, dicen, "supone un incumplimiento del acuerdo y ha generado una pérdida acumulada significativa de poder adquisitivo" de los docentes. Además, de que han dejado de tener validez jurídica, "situando al colectivo en un limbo normativo".

La ley orgánica del Sistema Universitario, aprobada en 2023, vuelve a reconocer estos complementos y establece que su desarrollo y regulación corresponde a la comunidad autónoma. En Asturias, los sindicatos llevan desde un año antes, 2022, manteniendo reuniones con la dirección general competente para impulsar su actualización. El último encuentro con la Administración autonómica tuvo lugar en febrero de este mismo año y en él se alcanzó un principio de acuerdo. Sin embargo, desde entonces no ha habido más avances.

En septiembre, los sindicatos solicitaron una reunión con el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y con la directora general. "El Consejero no se ha dignado a contestarnos, mientras que la Directora General ha rehusado reunirse con nosotros. Consideramos inaceptable esta actitud, ya que supone un desprecio absoluto", dicen. Ante esta situación, los sindicatos han decidido poner en marcha un calendario de movilizaciones y hacen un llamamiento a todo el profesorado para que las apoyen.