Pumares ve un Gobierno "agotado" y a la deriva": "Ha perdido el pulso de la calle"

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, insistió este miércoles en que el Gobierno de Adrián Barbón está "agotado" y que ha perdido "el pulso de la calle". "El estado de Asturias no es el que leyó usted. En ocasiones da la impresión que está a otras cosas, con un gobierno agotado y unos consejeros que parece que van sin rumbo. Asturias presenta un estado de agotamiento, con un presidente incapaz de poner freno a la deriva", valoró.

El diputado criticó la política fiscal, reclamó un gran pacto entre todas las fuerzas en la lucha contra los incendios y pidió explicaciones sobre cuándo llegarán a la región los trenes previstos. Exigió, además, al presidente edl Principado que "actúe con transparencia" y diga cuántos ejemplares de lobo se han abatido, en qué zonas y con qué procedimiento. "Porque los ataques no cesan, se están incrementando y su Gobierno no dice la verdad. Ni la mentir, en este caso no dice nada", señaló.

Valoró, además, negativamente que Barbón no hiciese propuestas ante la crisis de confianza en las instituciones que han provocado los graves escándalos de corrupción del PSOE y lanzó la suya: "respete a esta cámara y dé marcha atrás en el nombramiento del secretario general técnico de la Consejería de Educación, que fue señalado por su negligencia y dejación de funciones en el Dictamen de la Comisión de Investigación del Caso Marea, uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Asturias".

Respecto a la situación del peaje del Huerna, Pumares recordó que el año pasado se aprobó en la Junta una iniciativa de Foro para reclamar al Gobierno ser parte activa del procedimiento, a través de un estudio con en el que explorar las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y valorando los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-66. Sin embargao, ha pasado "más de un año eh, y no han hecho nada".

Saboreando el paraíso

Adrián Barbón replicó al diputado forista con ironía. "Cada vez que me dicen que se me ve agotado muere un gatín. Hace un año decían que me quería ir y que quería ser ministro, como han visto que no ahora es que estoy agotado. La diferencia con respecto al 2019 es que he perdido kilos y he ganado experiencia. Puedo decir con orgullo que conozco mejor la realidad de Asturias", aseguró.

El presidente presumió del incremento en número de pasajeros en el aeropuerto y de usuarios en la alta velocidad, y continuó anunciado medidas. Por un lado, el Gobierno de Asturias pondrá en marcha el plan "Saboreando el paraíso" para potencia el Principado como tierra agroalimentaria; y, en segundo lugar, habilitarán la finca Les Llanes, en Covadonga, como aparcamiento disuasorio, a la vez que habilitan un itinenario peatonal hasta el santuario.