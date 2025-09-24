Un químico y un ingeniro, los dos catedráticos de Asturias premiados por su trayectoria: "La investigación vive un momento ilusionante"

"En el campo de la investigación se vive un momento ilusionante y de trabajo por delante", aseguró este miércoles el químico Mario Díaz Fernández, presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. La entidad celebró este miércoles el Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias, con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de ambas materias en el desarrollo y futuro de la sociedad. El acto tuvo lugar en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y contó con una nutrida representación de las esferas académica y social de la región.

Lourdes Armesto, jefa de la división de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación, se encargó de realizar el discurso conmemorativo. La institución académica también aprovechó para entregar los premios "InvestigAACI2025" a los catedráticos de la Universidad de Oviedo Ángel Martín Pendás y Salvador Ordóñez.

Asistentes al acto.

Martín Pendás es doctor por la Universidad de Oviedo desde 1993 y trabaja como catedrático en el departamento de Química Física y Analítica. Y Ordóñez es catedrático en el departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo desde 2012. "Resultó un acto de gran interés y fue muy emocionante", describió Mario Díaz de la celebración del Día de la Ciencia.

La Academia tiene aún por delante la inauguración del curso 2025-2026. Algo que según avanza su presidente tendrá lugar el próximo mes de octubre, concretamente el día 17. "Estamos preparando el programa y contaremos con una interesante ponencia de una figura relevante en el mundo de la investigación, además de máxima actualidad", explica.