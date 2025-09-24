La ruta milenaria que lleva a dos ermitas sagradas y desde la que se puede ver el mar y media Asturias

El carácter sagrado del Monsacro, la montaña donde se guardaron las reliquias del Arca Santa (ahora en la Catedral de Oviedo), es indiscutible. Esta ruta ubicada en el concejo de Morcín es una de las más milenarias de Asturias y más bonitas. La subida a las capillas del Monsacro desde Morcín nos brinda un sinfín de paisajes. Se puede ver el mar, varios picos de la cordillera Cantábrica y media Asturias ya que se divisa Oviedo, Gijón o Siero. El recorrido tiene una dificultad moderada. Son once kilómetros y tiene una duración aproximada de dos horas y media.

La ruta a las capillas del Monsacro es una de las más conocidas en la zona central de la región. Se puede iniciar desde diferentes puntos: desde La Collá, donde hay una pequeña aldea del mismo nombre; por el pueblo de Los Llanos o por el monte de La Covarriella. El camino más transitado es el que se inicia a partir del pueblo de Los Llanos. Es una subida para hacer con calma y disfrutar del paisaje.

Los veinte mil pasos al Monsacro / LNE

Además de las impresionantes vistas que se va descubriendo a lo largo del camino, hay que recordar que se pisa por un terreno lleno de historia. En la época precristiana este monte se convirtió en lugar sagrado. A lo largo del camino, existen túmulos funerarios y sepulturas de la era megalítica. Las ermitas de la Magdalena y de Santiago se construyeron en siglo XIII. Además, esta cima ha sido siempre una referencia para todos los peregrinos que acudían a San Salvador de Oviedo camino de Santiago de Compostela.

El Arca Santa, traída en el siglo V por Santo Toribio de Astorga desde Jerusalén, estuvo guardada en este monte de Morcín; en la capilla de arriba o de Santiago, de planta octogonal. Después, esta reliquia se pasó a la catedral de Oviedo. La otra capilla, conocida como la de abajo o también de la Magdalena, es de planta rectangular.

El paisaje y el carácter sagrado de esta ruta convierten el recorrido en una experiencia muy atractiva para asturianos y visitantes.