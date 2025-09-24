Tomé pone en pie y en silencio a la Junta por “el genocidio de Gaza”, y solo Vox se va del hemiclo

La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, logró poner en pie y en silencio a toda la Junta General, a excepción de Vox, en un minuto de silencio en memoria de "las víctimas del genocidio en Gaza". La propuesta, inesperada, la lanzó donando el último minuto de su intervención. En la bancada del PP se cruzaron miradas, pero los diputados populares se han sumado, con Álvaro Queipo y Luis Venta como los primeros en ponerse en pie. Los dos diputados de Vox presentes en el hemiciclo, Carolina López y Javier Jové, abandonaron el hemiciclo.

Más allá de este gesto, Tomé también ha logrado poner la mirada del Gobierno sobre ella para el debate presupuestario, dando por prácticamente cerrada la posibilidad de más acuerdos. En su intervención, Tomé cuestionó el discurso de mano tendida de Barbón hacia el PP para negociar las cuentas, porque “no se debe tender la mano a los aliados de la extrema derecha”. Barbón ya había reconocido en su réplica a IU que Tomé volvería a ser la llave del próximo presupuesto autonómico, dado que las opciones de incorporar al PP a las cuentas son inexistentes.

En un discurso a toda velocidad (ya que Tomé cuenta con la mitad de tiempo, compartido con Foro), la diputada del grupo mixto abundó en los asuntos que considera clave, principalmente en materia de servicios sociales, sanidad, infraestructuras y conectividad, así como derechos, feminismo o integración. Señaló también, así, el camino que el Gobierno deberá seguir si quiere su apoyo, que parcialmente recogió Barbón al lanzar anuncios en los ámbitos de principal énfasis.

Envuelta en el pañuelo palestino, recalcó que en Gaza se produce un "genocidio y lo dicen la razón, el corazón, la RAE y la ONU; también quienes protestaron en la Vuelta Civlista". Por esa razón, pidó al PSOE que deje de "tender la mano" a "un partido que no dice genocidio".

Para Tomé, el camino de Asturias debe pasar por "multiplicar el estado del bienestar", alejando "el deseo de la derecha por destruirlo". En un repaso a sus demandas urgentes, Tomé ha pedido "una ley de vivienda que aborde el tope de los precios de la vivienda", la declaración de zonas tensionadas, control de las viviendas de uso turístico ilegales y medidas fiscales sobre las viviendas vacías. En este sentido se preguntó por el prometido estudio sobre grandes tenedores de vivienda que el Ejecutivo aseguró realizaría en la pasada negociación presupuestaria.

La diputada del grupo mixto ha rechazado "cualquier conato de privatización", con rechazo a abrir la puerta a las universidades u hospitales privados. También pidió impedir las prácticas de alumnos de Medicina o Enfermería de universidades privadas en centros sanitarios públicos.

Ha avisado además del malestar en el sector sanitario: "Hay un conflicto laboral en ciernes; que no le fallen los sensores al Gobierno", ha resaltado.

En materia de Educación Pública, también ha reclamado gratuidad de los estudios de másteres, después de que Barbón haya planteado extender la gratuidad de matrícula ya a todos los cursos universitarios.

Especial atención ha planteado para el bienestar social, con garantías para una correcta gestión del ERA y desatascar las listas de espera. También pidió elaborar un Estato de las personas cuidadoras.

Ya en materia económica, ha cuestionado la apuesta por la industria de Defensa: "¿Es la industria de la guerra la mejor opción? Dejémosnos de eufemismos", ha dicho. Ha reclamado un fondo de inversión pública para evitar deslocalizaciones, así como "mimar a las pequeñas" y ha advertido del perjuicio que suponen para el pequeño comercio las grandes superficies. De hecho, ha recordado que ella votó en contra de la Ley de Proyectos Estratégicos, anticipando las disputas en la izquierda a cuenta de Costco.

También ha rectificado a Barbón al referirse al accidente minero de Cerredo: "Caso Blue Solving, no; caso de accidente mortal en una mina que jamás debe volver a producirse". En cuanto a política turística, considera insuficiente una tasa turística municipal, y ha pedido que tenga carácter autonómico.

Uno de los mensajes más relevantes ha estado con el peaje del Huerna. El dictamen de Bruselas al respecto ha nacido de una iniciativa del que fuera diputado de Podemos Daniel Ripa, quien ahora respalda a Tomé en Somos. "Ustedes lo pusieron (dijo señalando al PP) y ustedes lo pueden quitar (indicó hacia la bancada del PSOE)", ha dicho Tomé, quien ha considerado clave la movilización social para lograr el objetivo.

En materia de Cultura cree que el Gobierno debería ya haber avanzado algunas de las demandas que el Gobierno quiere incluir en la anunciada Ley de Cultura, y en cuanto al Medio Rural ha reclamado "menos paternalismo, menor burocracia y garantía de servicios públicos de calidad".

Los seis anuncios de Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en su réplica, ha reconocido el papel del colectivo al que pertenece Tomé en la denuncia del peaje del Huerna, pero preguntó a la diputada si querría tener el exclusiva el derecho a la movilización. "Yo no soy el Gobierno de España, soy el de Asturias", ha dicho Barbón en referencia a la exigencia de que el PSOE elimine el peaje.

Barbón reconoció las pocas opciones que tiene el Gobierno para lograr respaldo presupuestario del PP y realizó varios anuncios para atraer el voto de Tomé. Así, anunció más equipamientos sanitarios, la implantación de unidades de ictus en todas las áreas sanitarias incorporando al San Agustín, la puesta en marcha del centro de salud mental de Ciaño (Langreo) o el desarrollo de una estrategia de adicciones del Principado.

Además, ha anunciado que aplicará la jornada de 23 horas semanales de los docentes en el curso 2026-2027 si hay presupuesto, y un plan de mejora del centro de menores de Sograndio, "reformando las instalaciones y contratando más personal".