Tres de cada cuatro empresarias sufre estrés, según un estudio asturiano: "Les cuesta desconectar del trabajo"

Casi tres de cada cuatro mujeres empresarias sufren estrés frecuente, según un estudio elaborado por el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) para la asociación asturiana Mujeres de Empresa.

El informe, que según sus promotores es "pionero en España", ha tomado como base una encuesta a 107 asociadas del citado colectivo, entre empresarias y autónomas, con una tasa de respuesta del 64,5 por ciento.

El estudio estaba orientado a conocer el estado de salud, los hábitos de autocuidado y el nivel de conocimiento en prevención de riesgos laborales de las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas. La conclusión es que el 72 por ciento de las empresarias padece estrés frecuente; el 48 por ciento, ansiedad; y el 37 por ciento sufre alteraciones del sueño.

Del estudio también se desprende que, aunque el 65 por ciento califica su salud como "buena", más de la mitad reconoce síntomas de sobrecarga física y mental. De igual forma, un 65 por ciento desconoce si su empresa tiene una evaluación de riesgos actualizada y el 78 por ciento no sabría cómo actuar ante un accidente laboral.

La falta de tiempo es la principal barrera para el autocuidado (77 por ciento) y sólo un 31 por ciento ha recibido formación en prevención de riesgos laborales. Según el informe, "el agotamiento emocional y el estrés laboral crónico son fenómenos ampliamente extendidos entre las mujeres empresarias encuestadas". Entre otros factores, se detecta "una gran dificultad para desconectar del trabajo, lo que perpetúa el ciclo de fatiga y afecta la salud mental". Pese a esta realidad, "muy pocas acceden a apoyo psicológico, lo que deja a muchas en riesgo de deterioro severo sin intervención profesional". En consecuencia, "se requieren estrategias organizadas de prevención del ‘burnout’, acceso a apoyo psicológico y fomento de la cultura del autocuidado emocional".

El informe propone tres líneas de actuación: programas formativos específicos en salud laboral y autocuidado; la elaboración del Libro Blanco sobre la Salud de la Mujer Empresaria; y la creación de una comunidad de apoyo en salud.